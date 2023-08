Novidade! Amazon anuncia um novo CARTÃO DE CRÉDITO com muitos BENEFÍCIOS

A Amazon, líder no mercado de varejo online, está se unindo ao renomado banco Bradesco para apresentar ao público brasileiro um novo e empolgante cartão de crédito. O lançamento desse cartão está agendado para a próxima terça-feira, dia 8, e promete trazer consigo uma série de vantagens e benefícios irresistíveis.

Combinando a expertise da gigante do e-commerce com a solidez e experiência financeira do Bradesco, o novo cartão de crédito busca revolucionar a forma como os clientes lidam com suas compras e transações no mundo virtual.

Os detalhes completos sobre os benefícios oferecidos pelo cartão ainda são mantidos em segredo, mas alguns “spoilers” foram revelados para deixar todos ansiosos pelo lançamento.

Dessa forma, os consumidores podem esperar por um programa de recompensas atraente, que possibilitará acumular pontos a cada compra realizada na Amazon e em outros estabelecimentos parceiros.

Além disso, há indícios de que o cartão proporcionará descontos exclusivos em produtos selecionados, condições especiais de parcelamento e acesso privilegiado a ofertas relâmpago e promoções sazonais.

Momento propício para a chegada do novo cartão

Momento propício para a chegada do novo cartão

O Cartão de Crédito Amazon Prime, em um momento oportuno em que o Banco Central iniciou um ciclo de queda na taxa de juros. Essa medida do Banco Central tem como objetivo incentivar o consumo e facilitar o acesso ao crédito para os consumidores.

Além disso, o governo federal também está contribuindo para promover a estabilidade econômica e o aumento do poder de compra dos brasileiros, através de ações que visam reduzir a inadimplência e impulsionar o consumo no país.



O cartão oferecido pelo e-commerce terá a bandeira Mastercard, o que proporcionará aos clientes uma maior abrangência de aceitação em estabelecimentos comerciais em todo o Brasil e no exterior. Vale pontuar que, a empresa já havia planejado um evento para o lançamento do cartão na próxima semana.

“Estamos sempre em busca de oportunidades para aprimorar a experiência de compra de nossos clientes no Brasil e estamos muito satisfeitos em introduzir gradativamente o cartão de crédito Amazon Prime e o Cartão de crédito Amazon.com.br”, disse Daniel Mazini, presidente do e-commerce no Brasil.

O lançamento do novo cartão da Amazon será em São Paulo. Nesse evento, serão divulgados detalhes cruciais, incluindo o valor da anuidade, o atrativo percentual de cashback oferecido aos clientes e as diversas opções de adesão disponíveis.

O cartão em questão pode pertencer a uma ampla gama de categorias, desde a tradicional até a prestigiosa “black”.

Dessa forma, a expectativa em torno desse lançamento é alta, uma vez que o cashback é um recurso cada vez mais valorizado pelos consumidores. Afinal, oferece uma oportunidade de economizar enquanto se utiliza o cartão para suas transações diárias.

Além disso, uma presença notável no evento será a empresa de pesquisas Nielsen, trazendo sua expertise para apresentar um panorama abrangente do mercado.

Benefícios divulgados sobre o novo cartão de crédito da Amazon

Até o momento, a página preliminar do cartão da Amazon revela algumas vantagens interessantes que poderão ser oferecidas aos clientes:

Anuidade grátis: A Amazon pretende proporcionar aos seus usuários a possibilidade de possuir um cartão de crédito sem qualquer taxa anual. Tornando-o assim, uma opção competitiva no mercado;

Cashback diferenciado: O programa de cashback promete ser um dos principais atrativos do cartão. Os clientes não-Prime poderão usufruir de 3% de dinheiro de volta em suas compras na loja virtual da empresa. Enquanto os clientes Prime terão uma vantagem ainda maior, recebendo 5% de cashback em suas transações;

Parcelamentos estendidos: Além das vantagens mencionadas acima, a Amazon também se propõe a oferecer aos portadores do cartão a opção de parcelar suas compras em até 15 vezes sem juros. Essa flexibilidade no pagamento pode tornar as compras mais acessíveis e convenientes para os usuários.

A entrada da Amazon no mercado de cartões de crédito promete intensificar a concorrência entre os diversos players do setor. Empresas conhecidas por oferecer cartões com anuidade gratuita, como Nubank, Inter, Meliuz e C6, terão que enfrentar a competição da gigante do e-commerce.

Por fim, vale mencionar que essa competição acirrada é uma excelente notícia para os consumidores. Uma vez que as instituições financeiras estarão motivadas a aprimorar suas ofertas e benefícios para conquistar e reter clientes.