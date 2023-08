NOVIDADE! C6 Bank anuncia uma nova plataforma e clientes COMEMORAM

O C6 Bank mantém um compromisso constante de proporcionar experiências exclusivas aos seus clientes. Nessa busca contínua por inovação, o banco anuncia com entusiasmo o lançamento de sua mais recente plataforma.

Introduzindo o Home Broker, uma solução projetada especialmente para atender às necessidades de uma parcela específica de seus clientes.

O Home Broker surge como uma adição empolgante às opções oferecidas pelo C6 Bank, proporcionando uma maneira simplificada e acessível de adentrar o mundo dos investimentos em renda variável.

Com esta nova ferramenta, os clientes agora têm a capacidade de comprar e vender ativos com facilidade, além de gerenciar suas carteiras de investimentos de maneira intuitiva e eficaz.

Uma característica verdadeiramente vantajosa desse sistema é a sua capacidade de fornecer informações atualizadas em tempo real sobre as cotações da Bolsa de Valores.

Isso permite que os investidores estejam sempre informados sobre as tendências do mercado e tomem decisões informadas com base em dados precisos.

Dessa forma, com a chegada da plataforma, o banco abre novas oportunidades para que os investidores possam explorar e maximizar seu potencial no mercado de renda variável, tornando o processo de investimento mais descomplicado e gratificante do que nunca.

Então, se você já está familiarizado com o mercado financeiro e é cliente do C6 Bank, esse artigo vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre essa novidade incrível! Portanto, continue essa leitura com a gente.

Saiba mais sobre a nova plataforma do C6 Bank



O sistema foi projetado pelo C6 Bank para proporcionar acesso conveniente e flexível, permitindo que os usuários utilizem tablets, notebooks e computadores para se envolver em sessões de até oito horas.

Essas sessões são ideais para monitorar as flutuações do mercado e realizar operações com eficiência.

Anteriormente, os clientes do banco já tinham a opção de investir em renda variável por meio do C6 Invest, uma plataforma de investimentos integrada ao aplicativo. Com a introdução do Home Broker, uma gama mais ampla de possibilidades se abre.

Com a nova funcionalidade, agora é possível executar ordens de compra ou venda no mesmo dia por meio de boletas. Além disso, os investidores podem configurar ordens “stop” para interromper automaticamente as operações caso os limites de ganho ou perda definidos pelo próprio cliente sejam alcançados.

A personalização também é um recurso chave, uma vez que os usuários podem ajustar a grade de exibição de acordo com suas preferências, destacando as características de acompanhamento mais relevantes na tela.

Uma característica notável da plataforma do C6 Bank é a integração de um painel informativo da B3, a bolsa de valores brasileira. Esse painel exibe notícias atualizadas em tempo real sobre os eventos mais relevantes do mercado, fornecendo aos investidores insights valiosos para suas decisões.

Além disso, a plataforma oferece estudos gráficos que facilitam a visualização das cotações, auxiliando os investidores na análise técnica e na tomada de decisões informadas para maximizar seus investimentos.

Em resumo, o Home Broker não apenas expande as possibilidades de investimento, mas também oferece ferramentas cruciais para uma experiência de investimento mais informada e eficaz.

“Com o Home Broker, nossa oferta de investimentos se torna ainda mais conveniente. A partir de uma série de pesquisas e testes, desenvolvemos uma interface robusta com uma navegação descomplicada e segura para que nossos clientes tenham a melhor experiência ao operar na Bolsa de Valores”, pontuou Igor Rongel, líder da equipe de investimentos do C6 Bank.

Detalhes do Home Broker

O Home Broker do C6 Bank é uma ferramenta essencial projetada para facilitar a negociação de diversos ativos de renda variável, abrangendo uma ampla gama de possibilidades, como por exemplo, ações, mercados futuros, fundos imobiliários (FIIs), BDRs e EFTs.

A volatilidade intrínseca a esses ativos ressalta a importância de um acompanhamento contínuo por parte do investidor. É fundamental que o investidor não apenas monitore as flutuações de preço, mas também esteja atento à saúde financeira das empresas nas quais planeja investir.

Além disso, um olhar atento ao cenário macroeconômico é crucial, uma vez que ele exerce um impacto direto na valoração dos ativos de renda variável.

Para começar a operar no Home Broker, o cliente deve seguir algumas etapas simples. Inicialmente, é necessário habilitar a plataforma por meio do aplicativo do banco.

Em seguida, o investidor pode acessar um link específico e autenticar-se, inserindo o CPF juntamente com uma senha de seis dígitos associada à sua conta no C6 Bank.

Devido à natureza financeira das operações envolvidas, recomenda-se enfaticamente que o acesso ao Home Broker seja realizado em ambientes privados e por meio de redes de internet seguras.

Enfim, essas precauções adicionais ajudam a salvaguardar as informações sensíveis do investidor e asseguram a integridade das transações realizadas.