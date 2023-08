NOVIDADE! C6 Bank lança NOVIDADE para facilitar a compra de VEÍCULOS e IMÓVEIS

O C6 Bank tem se destacado pela sua constante busca por inovação para oferecer aos clientes uma experiência excepcional. E mais uma vez, o banco surpreende ao trazer uma novidade que certamente agradará a todos os seus usuários.

Como parte de seu compromisso em simplificar a vida financeira de seus clientes, a instituição financeira orgulhosamente anuncia o lançamento de uma funcionalidade imperdível: a possibilidade de contratar consórcios diretamente pelo seu aplicativo.

Dessa forma, o C6 Bank facilitará ainda mais a realização de sonhos, permitindo que os clientes adquiram imóveis e veículos de forma conveniente e segura. Com apenas alguns toques na tela do celular, os clientes poderão explorar diversas opções de consórcios disponíveis e encontrar aquele que melhor se adequa às suas necessidades e objetivos.

O processo de contratação do consórcio pelo aplicativo será ágil, descomplicado e totalmente integrado ao perfil financeiro de cada usuário, garantindo uma experiência personalizada e transparente.

Além disso, os clientes poderão contar com a expertise e confiabilidade do C6 Bank ao longo de todo o período de participação no consórcio, com suporte e assistência em todas as etapas do processo.

Muito bom, não é? Quer saber muito mais sobre essa novidade anunciada pelo renomado banco digital? Continue essa leitura, porque organizamos aqui todas as informações que você precisa.

Antes de tudo, entenda como funciona um consórcio

É importante primeiramente esclarecer o conceito de consórcio para que você tenha clareza sobre do que se trata esse novo recurso do C6 Bank.

Dessa forma, o consórcio é uma solução financeira inovadora que oferece uma forma inteligente de autofinanciamento. Ao aderir a um consórcio, um grupo de pessoas se une com o objetivo comum de adquirir um bem, como um veículo, imóvel ou outro bem de valor, de maneira mais acessível e planejada.



Funciona da seguinte forma: os participantes contribuem mensalmente para formar um fundo comum, semelhante a uma poupança conjunta. Esse montante acumulado é administrado por uma empresa especializada, como a Servopa (parceira da C6 Bank nessa nova empreitada).

A administradora do consórcio é responsável por organizar e conduzir todo o processo, garantindo a transparência e segurança nas operações.

Uma das grandes vantagens do consórcio é o custo total de operação, que geralmente é mais baixo em comparação com um financiamento convencional.

Enquanto nos financiamentos tradicionais, há a incidência de taxas de juros, no consórcio essas taxas são evitadas, o que torna o plano mais atrativo para os participantes.

Além disso, o consórcio oferece a possibilidade de contemplação por sorteio ou por lance. A contemplação por sorteio é uma forma justa e aleatória de selecionar quem terá a oportunidade de utilizar o crédito para adquirir o bem.

Já a contemplação por lance permite que os participantes ofereçam antecipadamente uma quantia maior, aumentando suas chances de serem contemplados de forma mais rápida.

Novo recuso do C6 Bank para consórcio de veículos e imóveis

Como mencionamos, O C6 Bank anunciou uma emocionante parceria com o grupo Servopa, uma empresa com mais de cinco décadas de experiência no mercado desde 1966.

Com essa aliança estratégica, a instituição financeira expande suas opções de consórcio para atender às necessidades dos clientes de forma ainda mais abrangente.

Agora, os clientes têm à disposição diversas modalidades de consórcio, incluindo opções para compra de imóveis, terrenos, projetos solares, veículos, motocicletas e até maquinário agrícola.

nicialmente, essa oferta de consórcio estará disponível apenas para clientes pessoa física das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, com exceção do estado do Rio de Janeiro.

Entretanto, visando atender a todas as demandas, nos próximos meses, o banco expandirá essa solução para clientes pessoa jurídica também.

O consórcio oferece diversas opções para aquisição de bens móveis e imóveis, com taxas de administração competitivas. Veja as condições que serão disponibilizadas pelo C6 Bank:

Para bens móveis, como carros e motos, a taxa de administração varia de 8,5% a 16,5% do valor do bem. Os prazos são flexíveis, de 40 a 120 meses para pagamento;

Já para bens imóveis, como apartamentos e projetos solares, a taxa de administração varia de 11,9% a 25%, e os prazos para pagamento podem ser de 120 a 240 meses;

Além disso, as cartas de crédito disponíveis abrangem valores significativos: para bens móveis, os créditos variam de R$ 10 mil a R$ 500 mil, e para bens imóveis, de R$ 80 mil a R$ 556 mil.

Isso proporciona maior flexibilidade e opções aos clientes, permitindo que realizem investimentos de diferentes portes e prazos, adaptando-se às suas condições financeiras e necessidades.

“Incluir a contratação de consórcio na prateleira do C6 Bank é parte da estratégia de ser um banco completo para todos os perfis de clientes. No mesmo aplicativo é possível pagar as contas do mês, investir no Brasil e no exterior, comprar dólar e euro, obter crédito, financiar um carro, e agora, também, fazer um consórcio…O cliente pode resolver toda sua vida financeira no nosso app”, diz Renê Gonçalves, responsável pelas operações do C6 Bank.