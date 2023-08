NOVIDADE na área! Bolsa Família poderá ser pago com real digital

Nos últimos anos, os avanços tecnológicos têm revolucionado diversos aspectos da nossa vida, e o setor financeiro não ficou para trás. Em um cenário cada vez mais digital, o Banco Central (BC) está desenvolvendo uma nova solução para o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas: o real digital. Essa criptomoeda oficial, desenvolvida por empresas autorizadas pelo BC, promete trazer mais eficiência e inclusão para o sistema financeiro.

Neste artigo, vamos explorar as possibilidades do real digital no contexto dos benefícios sociais, com foco especial no programa Bolsa Família. Com base em informações da Agência Brasil, vamos entender como essa tecnologia pode revolucionar a forma como os benefícios são pagos no futuro.

O Futuro dos Benefícios Sociais

De acordo com informações obtidas junto a especialistas, é possível vislumbrar um futuro em que os benefícios sociais e trabalhistas sejam pagos por meio de moedas tokenizadas, ou seja, convertidas em ativos digitais. O real digital surge como uma alternativa promissora nesse cenário, trazendo consigo a digitalização financeira e a inclusão social.

A presidente do Banco Central, em uma entrevista, destacou a importância de explorar o potencial do real digital para o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas. Segundo ela, a Caixa, instituição responsável pela gestão do Bolsa Família, possui uma ampla capilaridade, estando presente em 99% dos municípios brasileiros e contando com 155 milhões de clientes. Essa abrangência torna a Caixa um ambiente propício para testar soluções inovadoras.

Testes do Real Digital

Os testes do real digital serão realizados a partir de setembro deste ano, por meio de sistemas desenvolvidos pelos consórcios autorizados pelo Banco Central. Nessa fase inicial, a autoridade monetária avaliará a segurança da plataforma escolhida para as operações simuladas entre o real digital e os depósitos tokenizados das instituições financeiras.

Os ativos selecionados para o projeto piloto incluem depósitos de contas de reservas bancárias, contas de liquidação, conta única do Tesouro Nacional, depósitos bancários à vista, contas de pagamento de instituições de pagamento e títulos públicos federais.

Os testes serão conduzidos em etapas, sendo que as transações simuladas com títulos do Tesouro Nacional estão previstas para ocorrerem apenas em fevereiro do próximo ano.

Benefícios do Real Digital no Bolsa Família



A implementação do real digital no programa Bolsa Família trará diversos benefícios tanto para os beneficiários quanto para o governo. Alguns desses benefícios incluem:

1. Maior Eficiência no Pagamento dos Benefícios

Com o uso do real digital, o processo de pagamento dos benefícios sociais poderá ser simplificado e agilizado. As transações serão realizadas de forma direta, sem a necessidade de intermediários, o que reduzirá custos e evitará atrasos nos repasses.

2. Maior Segurança e Transparência

A tecnologia blockchain, utilizada na criação do real digital, proporciona um ambiente seguro e transparente para as transações. Todas as operações ficam registradas em um livro-razão distribuído, o que dificulta fraudes e garante a integridade dos dados.

3. Inclusão Financeira

O uso do real digital permitirá que os beneficiários do Bolsa Família tenham acesso a uma conta digital, facilitando o recebimento e o uso dos recursos. Além disso, a digitalização financeira contribui para a inclusão de pessoas que não possuem acesso a serviços bancários tradicionais.

4. Redução de Custos Operacionais

Com a digitalização dos pagamentos, haverá uma redução significativa nos custos operacionais do programa Bolsa Família. A eliminação de processos burocráticos e a diminuição da necessidade de papelada contribuirão para uma gestão mais eficiente e econômica dos recursos públicos.

Ademais, o real digital surge como uma promessa de modernização e inclusão no sistema financeiro brasileiro. A possibilidade de utilizar essa criptomoeda oficial para o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas, como o Bolsa Família, traz uma série de vantagens, desde a simplificação do processo de pagamento até a promoção da inclusão financeira.

Com os testes programados para iniciar em breve, será possível avaliar a viabilidade e a segurança do uso do real digital nesse contexto. Caso os resultados sejam positivos, poderemos vislumbrar um futuro em que os beneficiários do Bolsa Família poderão receber seus pagamentos de forma mais eficiente, segura e inclusiva, contribuindo para o desenvolvimento social do país.