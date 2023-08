Novidade na área! Cartão de Crédito AMAZON será revelado na próxima semana

Dentro de mais alguns dias, a gigante Amazon deverá anunciar o seu primeiro cartão de crédito voltado para o mercado brasileiro. Segundo as informações oficiais, o dispositivo será anunciado já na próxima terça-feira (8). O evento de lançamento deverá acontecer na cidade de São Paulo. Na ocasião, a empresa deverá informar dados como anuidade, percentual de cashback e até mesmo o formato de adesão.

De antemão, a empresa já vem anunciando que o cartão de crédito vai contar com anuidade grátis. Informações de bastidores também dão conta de que o cashback vai ser de 3% para os clientes que não assinam o Prime Video, e de 5% para os clientes considerados Prime.

A empresa também promete parcelamento estendido em até 15 vezes sem juros no cartão de crédito. Tais detalhes deverão ser confirmados e detalhados no evento da próxima semana, que vai contar com a participação do presidente da empresa no Brasil, Daniel Mazini.

A Amazon também confirmou que outras personalidades do mercado financeiro estarão presentes no momento. Alguns dos nomes confirmados são o vice-presidente do Bradesco, José Rocha Neto, e o vice-presidente sênior de soluções para o cliente da Mastercard Brasil, Leonardo Linhares.

Avanço no mercado

A Amazon decidiu aplicar a função de crédito no mercado brasileiro por acreditar que é preciso avançar o sinal sobre este tema no país. Hoje, a avaliação é de que a empresa estaria atrás de outros sites que já oferecem este sistema, como o Mercado Pago e o Mercado Livre.

Neste sentido, vale ainda citar outros cartões como Nubank, Inter, Meliuz e C6, que já contam com processos de anuidade grátis em alguns casos. Cartões de alguns bancos como Bradesco e Itaú também oferecem vantagens mais claras.

No caso específico da Amazon, a ideia é que o novo cartão seja emitido pelo Bradesco e tenha uma bandeira Mastercard. Ainda resta saber qual seria a categoria do dispositivo, que poderia começar com uma mais tradicional, ou já ser lançado como black.

Ações da Amazon

Na manhã desta sexta-feira (4), as ações da Amazon dispararam 9% antes da abertura dos mercados. Mas este número não tem relação com o cartão que será lançado no mercado brasileiro, mas com a divulgação do resultado do lucro da empresa no segundo trimestre deste ano.



Você também pode gostar:

Os números surpreenderam o mercado financeiro, que estava esperando uma variação bem mais fraca. A Amazon deverá adicionar mais de 120 bilhões de dólares ao seu valor de mercado. A elevação ajuda a tapar o buraco da Apple, que registrou queda de R$ 50 bilhões em seu valor no igual período.

“Varejo e AWS (Amazon Web Services) estão trabalhando juntos. Chega de preocupações com perdas no varejo ou com otimização da AWS e agora nos perguntamos ‘até que ponto as margens do varejo podem chegar’ e ‘quando podemos ver os benefícios da inteligência artificial na AWS?’”, disse Michael Morton, analista do SVB MoffettNathanson.

Remessa Conforme

No Brasil, a Amazon ainda está analisando os detalhes do programa Remessa Conforme, lançado recentemente pelo Ministério da Fazenda. Trata-se de um projeto que prevê uma mudança no sistema de taxação de compras de produtos em varejistas internacionais. A Amazon poderia entrar nesta lógica, já que estamos falando de uma empresa dos Estados Unidos.

A Amazon, no entanto, disse por meio de nota que ainda não sabe se vai assinar o documento. Ao contrário das empresas asiáticas, a gigante norte-americana não vinha sendo acusada pelo governo de sonegar os impostos indicados.

Assim, mesmo considerando que a Amazon assine o Remessa Conforme, é provável que os preços dos produtos que são vendidos no Brasil não sejam alterados significativamente.