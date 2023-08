Novidade na área! Netflix inova e lança aplicativo para Controle de Jogos que permite usuários a jogarem pela TV

A Netflix inova e lança aplicativo para Controle de Jogos para que seus usuários possam jogar usando a TV. Então, o app, que tem o nome de Netflix Game Controller, já é realidade e no momento está disponível apenas para sistema iOS.

O app irá transformar seu aparelho celular em um controle, que você pode usar para jogar e se divertir por meio da plataforma. Aliás, a notícia tem chamado atenção de grande parte dos usuários, que estavam insatisfeitos com a empresa.

Em 2021, a Netflix lançou um catálogo de jogos para celular que podem ser acessados pelos assinantes da plataforma sem nenhum custo adicional. Entre os lançamentos estavam Stranger Things: 1984 e Shooting Hoops.

Após o lançamento, a biblioteca de jogos para dispositivos móveis aprimorou e expandiu ainda mais sua oferta. Dessa forma, atualmente conta com 63 títulos que estão disponíveis para os assinantes se divertirem.

Os planos de expansão da Netflix

Desde o lançamento dos jogos para celular da Netflix, em 2021, a empresa tem falado e buscado alternativas de planos de expansão para jogos baseados em nuvem. Aliás, em 2022, durante o evento TechCrunch Disrupt, Mike Verdu, vice-presidente da empresa, disse que a Netflix estava explorando uma oferta interessante neste modelo.

Expansão para jogos em nuvem

Em outubro de 2022 saiu a notícia de que a Netflix estava considerando a possibilidade de lançar um projeto próprio de serviço de jogos em nuvem, como o Xbox Cloud Gaming. Aliás, Verdu confirmou esse projeto entre os destaques da empresa.

A grande meta da Netflix neste novo setor é ser bem sucedida onde o Google Stadia falhou. Portanto, a empresa está sendo muito ponderada em toda a criação do serviço para evitar os erros cometidos pela concorrência.



O grande impasse da empresa nesse momento é como disponibilizá-los em lojas como Google Play e App Store, que possuem suas próprias regras para permitir a publicação desses conteúdos.

Se a notícia de que a Netflix inova e lança aplicativo para Controle de Jogos já animou o público, imagina ao saberem que será possível jogar em vários aparelhos. Ou seja, PC’s, TV’s e celulares, assim como era possível com o Xbox Game Pass. Mas, a grande vantagem da empresa é já ser do segmento de streaming e ter as ferramentas necessárias para desenvolver um projeto neste modelo.

Com a notícia de que a Netflix inova e lança aplicativo para Controle de Jogos, os usuários apaixonados pelo mundo gamer, buscaram mais atualizações para entender como está o andamento do projeto.

Até o momento, ainda não se sabe quais e quantos jogos estarão disponíveis para que os assinantes da plataforma de streaming possam jogar em sua TV usando o celular como controle.

Espera-se que em um primeiro momento sejam usados os jogos para celular da Netflix, que parte do público já está familiarizado. Mas, a única garantia é que os assinantes da plataforma aguardam ansiosos por essa novidade.

Usuários da Netflix demonstram insatisfação nas redes sociais

É uma boa iniciativa da Netflix lançar uma novidade para o público. Afinal, nos últimos meses há uma grande insatisfação por parte de seus assinantes nas redes sociais e dois grandes motivos levam a isso.

O primeiro é o fato da mudança no compartilhamento de contas. Dessa forma, os usuários só podem contratar o plano família, para baratear seus custos, se de fato morarem no mesmo local.

Era um hábito muito comum o compartilhamento de contas pelos assinantes para que tivessem todos os benefícios da plataforma, por um valor mais acessível. Além disso, outra reclamação constante é em relação aos cancelamentos no catálogo.

A reclamação dos usuários por conteúdos cancelados na plataforma é constante. Isso porque, em suas atualizações, a plataforma pode descontinuar uma série ou retirar de suas opções algum filme.

Netflix inova e lança aplicativo para Controle de Jogos como grande aposta

Como pode-se perceber, a notícia de que a Netflix inova e lança aplicativo para Controle de Jogos será muito benéfica para a marca. Afinal, é uma novidade que vai agradar grande parte do seu público.

Dessa forma, a grande espera é que esse projeto de fato saia do papel, para que os assinantes não fiquem ainda mais decepcionados com a plataforma de streaming.