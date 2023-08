Novidade no Instagram! Confira alguns recursos aguardados por seus usuários

O Instagram se tornou ao longo do tempo, uma das redes sociais mais importantes, com milhões de usuários em todo o planeta. A princípio, é uma plataforma de grande influência, que tem se transformado bastante, desde a sua criação. No início era apenas um espaço em que as pessoas compartilhavam fotos com seus contatos.

Todavia, o lançamento do Instagram se deu no ano de 2010 e apresentou constantes atualizações a seus usuários, com inúmeras novas funções e recursos. Atualmente é possível compartilhar vários conteúdos midiáticos. A plataforma buscou acompanhar as mudanças sociais, culturais, e ainda, emocionais da sociedade.

Analogamente, a plataforma, que pertence a Meta, empresa do bilionário Mark Zuckerberg, passou a fazer parte do dia a dia da grande maioria de seus usuários. O Instagram torna possível o compartilhamento de fotos, vídeos e stories. As pessoas passaram a publicar imagens de momentos importantes em suas vidas.

Desse modo, é conveniente ressaltar que a rede social passou por uma evolução que vai além de seus usuários comuns, com a participação de celebridades, grandes marcas, influenciadores e ativistas sociais. Eles utilizaram a plataforma midiática para conquistar seu público, se fortalecer e aumentar o engajamento.

Novidades do Instagram

Como o Instagram é um dos aplicativos mais utilizados em todo o planeta, inclusive no Brasil, seus usuários acabaram por participar de seu desenvolvimento, sugerindo alguns recursos e funcionalidades. A empresa costuma aplacar essas ideias procurando satisfazer as pessoas que utilizam a plataforma, atualizando-a.

Ademais, o Instagram procura aprimorar a experiência de seus usuários apresentando regularmente, algumas inovações. A rede social tem interesse em entender as pessoas que a utilizam e apresenta novas ferramentas, com o objetivo de conquistar quem tem interesse em utilizar o aplicativo em seu cotidiano.

Uma das atualizações recentes é um recurso que permite aos seus usuários, compartilhar um conjunto de fotos, conhecido por todos como carrossel, incluindo no post um arquivo de áudio, como uma música, por exemplo. Aliás, anteriormente esta funcionalidade do Instagram estava disponível para apenas uma imagem.

Um outro recurso interessante da rede social, permite que três usuários publiquem uma postagem ao mesmo tempo. Uma outra função chamada “Sua vez”, que existia no stories, está atualmente disponibilizada no Reels da plataforma da Meta. Isso irá permitir que as pessoas vejam ações anteriores do app, de uma forma sequencial.



Disputa com outras redes sociais

Com tantas novidades, é possível considerar que o Instagram possui uma busca constante de atualizações e novidades apresentadas para seus usuários. É uma plataforma amplamente utilizada por pessoas que possuem aparelhos celulares com o sistema operacional Android e iOS, que gostam de compartilhar conteúdos midiáticos.

Dessa maneira, a plataforma procura se atualizar visto que possui a necessidade de disputar com outras redes sociais de bastante sucesso. A competição é acirrada, principalmente em relação ao conhecido TikTok. Entretanto, é preciso observar que o Instagram já é consolidado, e possui milhões de usuários em todo o planeta.

A rede social da Meta, procura se atualizar para continuar entre as maiores plataformas. O TikTok, por sua vez, acabou se tornando viral, conquistando milhões de novos usuários rapidamente. Aliás a plataforma gerou um grande engajamento por permitir quem utiliza o aplicativo, o compartilhamento de vídeos curtos e criativos.

Para competir com o TIKTok, o Instagram buscou uma inovação em sua plataforma, aumentando seu foco nos conteúdos de vídeos. A rede social então criou o recurso Reels, para conquistar seu público, que estava migrando para outro aplicativo. Essas pessoas estavam meio fascinadas pelo outro app e suas funcionalidades.

Batalha entre o Instagram e o TikTok

É uma guerra contínua entre as duas redes sociais, o que faz com que as plataformas procurem se adaptar ao novo cenário, inovar e apresentar atualizações que aprimoram a experiência de seus usuários. Em síntese, os aplicativos devem ficar de olho nas tendências, para que não percam uma fatia do mercado.

Em conclusão, veremos no futuro diversas novas funcionalidades no Instagram, que podem ser bastante úteis para os seus usuários. A plataforma de compartilhamento de conteúdos midiáticos é amplamente utilizada por pessoas mais jovens. As empresas então, que atuam no setor, podem utilizar o espaço para conquistar novos clientes.