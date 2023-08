Novidade! Outro banco libera o recurso PIX PARCELADO para seus clientes

Já ouviu falar sobre a mais recente inovação no mundo das transações financeiras? Acredite ou não, agora é possível realizar um PIX Parcelado, uma maneira revolucionária de efetuar pagamentos e compras de forma mais flexível.

Essa conveniência está ao alcance dos clientes de um banco que está dentre os pioneiro nessa modalidade.

O Banco Mercantil, uma instituição financeira reconhecida em todo o território nacional, que trouxe a proposta inovadora do “PIX Parcelado” para seus clientes. Desde a última segunda-feira, dia 14, os correntistas do banco podem desfrutar dos benefícios dessa nova forma de financiar suas transações.

A mecânica é simples: depois de realizar uma transação via PIX, você tem a liberdade de escolher a opção de parcelamento. Essa flexibilidade oferece um alívio financeiro imediato, permitindo que você distribua os gastos ao longo do tempo, de acordo com suas necessidades e possibilidades.

E o melhor é que o pagamento das parcelas é diretamente debitado na sua fatura de cartão de crédito, tornando o processo ainda mais prático e centralizado.

Portanto, se você é cliente do Banco Mercantil, não perca tempo para aproveitar essa inovação. Quer saber muito mais sobre essa nova funcionalidade? Nos acompanhe nessa leitura.

Como utilizar a funcionalidade do PIX Parcelado?

Inicialmente, para tirar proveito dessa facilidade, é imperativo que os interessados mantenham uma conta ativa no Mercantil e detenham um cartão de crédito em pleno funcionamento junto à instituição financeira. Uma vez cumpridos esses requisitos, o procedimento é simples e eficiente:



Acessar o aplicativo bancário, o qual está disponível para dispositivos Android e iOS; Optar pelo serviço de PIX Parcelado, uma opção oferecida pelo banco; Em seguida, o cliente deve fazer a seleção da chave PIX pela qual deseja conduzir a transação; Um dos aspectos notáveis desse serviço é a flexibilidade de dividir o montante em até 12 prestações, oferecendo uma abordagem ajustável às necessidades individuais; É crucial notar que esse serviço inovador está intrinsecamente ligado ao limite de crédito do cartão do cliente, um diferencial que amplia ainda mais a sua conveniência; Esse recurso não se limita a pessoas físicas, mas se estende também a pessoas jurídicas, possibilitando a uma gama abrangente de clientes usufruir das vantagens oferecidas por essa novidade.

Assim, essa solução não apenas simplifica a experiência de realizar transações financeiras, mas também proporciona uma flexibilidade excepcional ao permitir o parcelamento em um intervalo de prestações mais extenso.

Tudo isso mediante a associação ao limite de crédito do cartão do cliente, conferindo um valor agregado tanto para indivíduos quanto para empresas.

Observação

Por fim, é fundamental enfatizar desde já que as instituições financeiras que facilitam a transação aplicam juros durante esse processo. Importante ressaltar que o parcelamento através do PIX se diferencia da opção de parcelamento feita por meio do cartão de crédito.

Dessa forma, embora ambos os métodos envolvam a divisão do pagamento em partes, o PIX parcelado opera de maneira distinta e taxas de juros podem ser cobradas pela instituição financeira responsável pela operação.

Em contraste, o parcelamento via cartão de crédito possui suas próprias características e implicações financeiras específicas.

Informações adicionais sobre alterações no PIX

Recentemente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reiterou o compromisso contínuo da instituição em aprimorar as funcionalidades do PIX, o inovador sistema de transferência de recursos em tempo real.

Campos Neto enfatizou que o sistema tem o potencial de evoluir para além de sua função atual, transformando-se em uma alternativa viável para outras modalidades de pagamento no futuro.

Embora o presidente do Banco Central não tenha anunciado uma data precisa para o lançamento da próxima fase do PIX, que envolverá o âmbito do crédito, já há instituições financeiras como o Banco Mercantil que anteciparam essa dinâmica aos seus usuários.

Uma mudança significativa que se vislumbra é o fato de que muitas empresas privadas aplicam taxas de juros substanciais em suas transações financeiras. Em algumas situações, essas taxas podem atingir quase 10% do montante envolvido na transação.

Portanto, é fundamental que os usuários do sistema ponderem cuidadosamente antes de optar por essas opções de pagamento.

Recomenda-se uma análise criteriosa para determinar se o uso dessas alternativas é realmente vantajoso em comparação com as tradicionais opções de pagamento, como o cartão de crédito.

A possibilidade de economizar consideravelmente pode ser um fator decisivo na escolha entre essas modalidades.