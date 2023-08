NOVIDADE! Spotify permitirá que podcasters personalizem sua página de programa para atrair novos ouvintes

O Spotify permitirá que podcasters personalizem sua página de programa para atrair novos ouvintes. Dessa forma, os apresentadores podem destacar um episódio, indicado como o melhor para começar. Além disso, pode fixar programas recomendados na página.

Não é de hoje que o Spotify disse que sua próxima fase de podcasting seria destinada especialmente aos criadores. Então, essas novidades começaram a aparecer na plataforma.

Agora os podcasters vão poder personalizar a página do programa, para que tenham análises mais profundas sobre seu público. Assim, melhorando a entrega de conteúdo e sua audiência.

Spotify permitirá que podcasters personalizem sua página de programa

Os criadores de conteúdo no formato Podcast terão mais opções de personalização da página. Por exemplo, poderão destacar episódios específicos, promover outros podcasts e até mesmo exibir banners promocionais para seu conteúdo pago.

Além do fato de que o Spotify permitirá que podcasters personalizem sua página de programa, os criadores ainda podem visualizar dados de tendências nos episódios, com fontes de impressão, para entenderem melhor seus ouvintes.

De modo geral, o objetivo do Spotify é duplo com essas atualizações. Portanto, os criadores terão mais controle sobre como aparecem aos seus ouvintes e o público terá mais informações para descobrir novos podcasts.

Reformulação do Spotify está focada nos criadores

Atualizações como o fato de que o Spotify permitirá que podcasters personalizem sua página de programa, mostra que a plataforma está se reformulando com foco nos criadores de conteúdo.



Aliás, a notícia chegou na mesma semana em que a Apple Podcasts revelou também atualizações para o seu programa de assinatura para criadores. Então, os dois desenvolvimentos parecem indicar que os podcast não são apenas um conteúdo vertical, mas que são negócios sérios e com alto potencial de crescimento.

Spotify permitirá que podcasters personalizem sua página de programa e melhora a promoção

A mudança no Spotify e as futuras atualizações demonstram que o foco da plataforma é a promoção. Dessa forma, no momento os podcasters recebem apenas um breve biografia e uma lista de episódios a serem apresentados na página do programa.

Após essa atualização, os criadores de conteúdo do Spotify poderão vincular-se a identificadores de mídia social, assim indicar um episódio que seja o “melhor lugar para começar” e que será apresentado na frente e no centro.

Além disso, poderá fixar outras duas peças de conteúdo do Spotify, por exemplo, um outro podcast, uma lista de reprodução ou até mesmo um audiolivro. Assim, conseguem destacar ainda mais seus trabalhos.

Spotify Open Access

Os criadores que possuem assinaturas pagas também podem exibir banners promocionais na página do programa, mas precisam usar o Spotify Open Access, que vincula as assinaturas do Patreon e demais serviços pagos.

Vale destacar que aumentar o conhecimento sobre ofertas pagas e premium é um desafio para muitos dos programas, até pelas opções limitadas até então. Dessa forma, conseguem destacá-los em reprodutores de podcast.

Spotify permitirá que podcasters personalizem sua página de programa e tenham mais controle

A notícia de que o Spotify permitirá que podcasters personalizem sua página de programa também mostra que os podcasters terão mais controle em como aparecerão na página inicial. Inclusive, o novo design do feed inicial do Spotify inclui visualizações geradas automaticamente de podcasts recomendados para os usuários.

Agora os criadores não ficam mais à mercê das ferramentas de aprendizado e das máquinas do Spotify para escolher uma frase de efeito do programa. Afinal, poderão selecionar o próprio áudio a partir da visualização.

Análises de impressões

Um grande desenvolvimento que também está acontecendo com os criadores é um novo conjunto de análises de impressões. Ou seja, os criadores poderão ver o número total de impressões de seus programas, bem como, dos episódios individuais em um período de 30 dias.

Com isso, os criadores podem descobrir se as impressões vem de prateleiras de recomendação do Spotify, de programas reproduzidos recentemente ou de prévias de podcast.

Após a notícia de que o Spotify permitirá que podcasters personalizem sua página de programa, os criadores ainda descobriram que podem ver quais impressões vieram diretamente de pesquisas de usuários, de top charts, escolhas editoriais do Spotify, programas salvos ou listas de reprodução criadas por outros usuários.

Novas análises de monetização

Com as novidades, também haverá mudanças e novas análises de monetização. Dessa forma, os criadores hospedados que monetizam por meio de anúncios automatizados, embaixadores e assinaturas, podem medir o desempenho de cada campanha.

Até o momento o Spotify não informou um cronograma para que todas as mudanças sejam efetivadas. Portanto, é importante acompanhar a plataforma e verificar as alterações graduais.