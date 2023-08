NOVIDADE! WhatsApp permite criar grupos sem nome; confira

O WhatsApp é uma plataforma de mensagens amplamente utilizada em todo o mundo, oferecendo constantemente novas funcionalidades para melhorar a experiência do usuário. Recentemente, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou uma nova atualização que permitirá aos usuários criar grupos sem nome no aplicativo. Além disso, o WhatsApp também está introduzindo o recurso de compartilhamento de tela em chamadas de vídeo. Vamos explorar essas novidades em detalhes.

Grupos sem Nome no Whatsapp

Uma das grandes novidades trazidas pelo WhatsApp é a possibilidade de criar grupos sem nome. Anteriormente, todos os grupos precisavam ter um nome definido, mas agora os usuários têm a opção de iniciar grupos sem um nome específico. Quando um grupo é criado sem nome, o espaço destinado ao nome é automaticamente preenchido com os nomes das pessoas participantes. No entanto, é importante ressaltar que grupos sem nome têm um limite máximo de seis pessoas, enquanto grupos convencionais podem acomodar até 1.024 participantes.

Essa nova funcionalidade tem o objetivo de facilitar a criação de grupos mais informais, onde os usuários podem se conectar rapidamente sem se preocupar em definir um nome. É uma opção interessante para situações em que a comunicação em grupo é necessária, mas sem a necessidade de um nome específico para identificá-lo.

Compartilhamento de Tela em Chamadas de Vídeo no Whatsapp

Outra novidade do WhatsApp é o recurso de compartilhamento de tela durante chamadas de vídeo. Esse recurso permite que os usuários compartilhem sua tela, seja uma aba específica ou a tela inteira, durante uma chamada de vídeo. Com essa funcionalidade, é possível compartilhar documentos de trabalho, bater papo com amigos e muito mais.

O compartilhamento de tela no WhatsApp está disponível para os sistemas Android, iOS e Windows. Para utilizar esse recurso, basta seguir alguns passos simples:

Inicie uma chamada de vídeo no WhatsApp. Toque em “Compartilhar” durante a chamada. Escolha uma aba ou a tela inteira que deseja compartilhar. Pronto! Os participantes da chamada poderão ver a mensagem “[nome da pessoa] iniciou o compartilhamento de tela” e visualizarão a tela compartilhada.

Essa funcionalidade é especialmente útil para situações em que é necessário mostrar algo visualmente para os participantes da chamada, como apresentações de trabalho, demonstrações de produtos ou simplesmente compartilhar algo interessante que esteja na tela do seu dispositivo.



Transcrição de Áudios

Além das novidades mencionadas anteriormente, o WhatsApp também está testando um novo recurso que pode revolucionar a forma como lidamos com mensagens de voz. Essa funcionalidade em fase de testes consiste na transcrição automática de áudios para texto.

Para verificar se essa opção já está disponível no seu aplicativo, siga os seguintes passos:

Abra as Configurações do WhatsApp. Acesse a seção “Conversas”. Procure pela opção “Transcrição de Mensagem por Voz” e habilite-a.

Com esse recurso ativado, você poderá receber áudios sem limite de tempo e visualizar a transcrição do que foi dito logo abaixo do reprodutor de áudio. Essa funcionalidade é extremamente útil para pessoas que preferem ler o conteúdo de áudios em vez de ouvi-los.

Novas funcionalidades

O WhatsApp continua inovando e trazendo novas funcionalidades para tornar a experiência dos usuários ainda melhor. Com a possibilidade de criar grupos sem nome, é mais fácil e rápido se conectar com outras pessoas sem a necessidade de definir um nome específico. Além disso, o compartilhamento de tela em chamadas de vídeo permite uma comunicação mais visual e interativa.

E não podemos esquecer da transcrição de áudios, uma funcionalidade em teste que promete facilitar a compreensão de mensagens de voz. Com todas essas novidades, o WhatsApp se mantém como uma das principais plataformas de mensagens do mundo, proporcionando uma experiência completa e versátil para seus usuários. Fique atento às atualizações e aproveite ao máximo todas as funcionalidades que o WhatsApp tem a oferecer!