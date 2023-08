NOVIDADES NAS LOTERIAS! Caixa planeja volta das \”raspadinhas\” no 2º semestre

A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou recentemente que planeja trazer de volta as loterias instantâneas, também conhecidas como “raspadinhas”. A presidente da Caixa, Rita Serrano, afirmou que o banco está se preparando para assumir novamente essa modalidade de loteria no segundo semestre deste ano.

Essa iniciativa faz parte de um projeto da equipe econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende arrecadar até R$ 5 bilhões com as loterias instantâneas.

A volta das raspadinhas

A Caixa operou a antiga Lotex até 2016, quando essa modalidade foi extinta pelo governo de Michel Temer. Agora, a instituição está se preparando para retomar essa modalidade de loteria, que permite aos jogadores ganharem prêmios instantaneamente ao rasparem os bilhetes. A expectativa é que as raspadinhas tragam uma nova fonte de receita para a Caixa e ajudem a impulsionar o setor de loterias no país.

Expansão para outras modalidades

Além do retorno das raspadinhas, a Caixa Econômica Federal também planeja competir em outras modalidades de loteria. Embora não tenha dado maiores detalhes sobre quais serão essas modalidades, a expectativa é que o banco ofereça aos jogadores uma variedade de opções para apostar e tentar a sorte. Essa expansão pode trazer novas oportunidades tanto para os jogadores quanto para a própria Caixa, que poderá aumentar sua participação no mercado de loterias.

Resultados positivos no segundo trimestre

Rita Serrano, presidente da Caixa, destacou que os resultados do banco no segundo trimestre deste ano refletem a retomada do papel público, após a transição entre os governos Bolsonaro e Lula. Mesmo sob pressão, a gestão da Caixa tem apresentado resultados competitivos, com um lucro de 40% de crescimento em relação ao ano anterior, baseado principalmente no crédito. Isso demonstra que a Caixa continua sendo uma instituição financeira sólida e capaz de competir no mercado.

Reforma ministerial e o futuro da Caixa

Recentemente, especulações sobre a reforma ministerial do governo Lula têm levantado questionamentos sobre o futuro de Rita Serrano à frente da Caixa Econômica Federal. No entanto, ela afirma que o cargo pertence ao presidente e que a recomendação dele tem sido de que ela continue o trabalho.



Serrano ressalta que sua gestão encontrou o banco sucateado em termos tecnológicos e com problemas na gestão de pessoas, mas em apenas seis meses conseguiu reverter essa situação e colocar a Caixa de volta ao desenvolvimento do país.

Aumento no valor das apostas

Além das novidades relacionadas às loterias, é importante mencionar que algumas modalidades de apostas, como a Mega-Sena, tiveram um aumento no valor das apostas básicas. O preço da aposta passou de R$ 4,50 para R$ 5,00, o que pode impactar diretamente os jogadores que costumam participar dessas loterias. É importante estar ciente dessas mudanças e ajustar o orçamento de acordo, caso deseje continuar apostando.

Ademais, com o retorno das raspadinhas e a expansão para outras modalidades de loteria, a Caixa Econômica Federal busca trazer mais opções de entretenimento e chances de ganhar prêmios para os jogadores. Além disso, os resultados positivos do banco no segundo trimestre demonstram a capacidade da Caixa de competir no mercado financeiro mesmo diante de desafios.

A gestão de Rita Serrano tem sido fundamental para a recuperação da instituição, que agora está pronta para assumir novamente seu papel no desenvolvimento do país. Fique atento às novidades e aproveite as oportunidades oferecidas pelas loterias da Caixa. Boa sorte!