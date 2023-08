Novidades sendo testadas no WhatsApp para Android

O WhatsApp lança atualizações para sua versão de testes praticamente todos os dias e a semana que passou não foi diferente. Uma das novidades é a introdução de uma nova interface para as notificações de chamadas. A funcionalidade foi divulgada na atualização 2.23.16.14 do WhatsApp beta para Android pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o programa de testes do aplicativo.

O recurso complementa uma atualização mais antiga, que permite responder a notificação de uma chamada com uma mensagem. A nova atualização, no entanto, aumenta o tamanho dos botões que permitem aceitar ou recusar uma chamada recebida. A ideia é facilitar o entendimento do usuário sobre a ação realizada por cada botão.

LEIA MAIS: WhatsApp testa novos recursos de segurança para Android

Esse recurso é uma pequena alteração, mas faz parte de diversas mudanças que o app tem feito para modernizar o aplicativo por meio do redesenho da interface. Ao melhorar vários aspectos menores do aplicativo, o WhatsApp quer criar uma interface completamente renovada.

Outro exemplo é a atualização 2.23.16.10 do WhatsApp beta para Android que trouxe um recurso para adicionar novos membros ao grupo diretamente da tela de bate-papo. Uma nova opção aparece no topo de chats em grupo incentivando as pessoas a adicionar novos participantes à conversa.

A novidade funciona mais como um atalho para evitar que o usuário tenha que abrir as informações do grupo para adicionar um novo membro. Assim, se o usuário tocar nesse banner, ele pode escolher rapidamente novas pessoas para adicionar, desde que as configurações do grupo o permitam.

Recursos ajudam usuários no dia a dia

Embora o recurso de adicionar um novo usuário ao grupo não algo inovador, ele ainda é útil, pois economiza tempo ao simplificar o processo. De fato, com o acesso rápido proporcionado pelo banner, os usuários não precisam navegar pela tela de informações do grupo para realizar a tarefa. No entanto, a principal vantagem é que ele solicita ao usuário que adicione novos membros ao grupo, agindo como um lembrete para eles.

A mesma atualização que trouxe esse banner também adicionou novos aprimoramentos aos bate-papos em grupo. Um dos recursos implementados que já podem ser experimentados por alguns dos beta testers é uma nova forma de configurar permissões de grupo.

Em uma captura de tela feito pelo WABetaInfo, é possível ver como vai funcionar o atalho, que ajuda o criador do grupo a configurar as permissões do grupo imediatamente, para que ele não precise se preocupar em fazer isso mais tarde e possivelmente esquecer.



Você também pode gostar:

Esse recurso oferece aos criadores de grupos uma vantagem significativa. Imagine ter que criar um grupo com muitos participantes. Depois de criar o grupo, você precisa abrir imediatamente as informações do grupo para modificar as permissões antes que alguém possa alterar o nome da conversa como desejar.

Graças à capacidade de ajustar as permissões do grupo antes mesmo de criá-lo, o WhatsApp oferece um recurso adicional aos criadores de grupos, dando-lhes maior controle sobre os grupos recém-criados.

Novidade para segurança no app

O WhatsApp está testando uma nova função de segurança em sua versão de testes do WhatsApp para Android. A atualização 2.23.16.5, que também trouxe uma barra de pesquisa redesenhada que se alinha com os preceitos do Material Design 3, apresenta uma nova tela para bloquear ou reportar contatos desconhecidos.

O aplicativo apresenta, em sua versão de testes uma nova tela na primeira vez que o usuário receber uma mensagem de um número de telefone desconhecido. Com a nova tela de ferramentas de segurança, o WhatsApp pretende explicar o que os usuários podem fazer ao receber tais mensagens.

Como sempre, eles podem bloquear contatos desconhecidos ou denunciá-los à equipe de moderação. Além disso, o WhatsApp também fornece aos usuários algumas informações sobre como se manter seguro no bate-papo, verificando o nome do perfil, a foto do perfil e o código do país do número de telefone.