Novo aplicativo econômico tem se tornado um forte CONCORRENTE para o Uber no Brasil

Um concorrente promissor à Uber e à 99 está emergindo no cenário de transporte, gerando um impacto significativo ao já acumular 2 mil corridas diárias em uma das principais cidades do país.

Com uma proposta de valor mais atrativa, este novo aplicativo está rapidamente ganhando tração, tanto entre os passageiros quanto entre os motoristas parceiros.

No coração da movimentada São Paulo, um aplicativo local de transporte chamado mobizapSP tem ganhado destaque. Essa plataforma surgiu como uma alternativa para motoristas que buscam uma remuneração justa e para passageiros que desejam tarifas mais acessíveis para suas viagens.

Após sua criação há apenas 5 meses, mobizapSP tem rapidamente conquistado uma posição de rivalidade frente a gigantes como Uber, desafiando a norma estabelecida no transporte urbano.

Atraindo uma base de usuários considerável, o aplicativo já conta com 185 mil passageiros cadastrados, juntamente com uma rede de 63 mil motoristas parceiros ativos.

Vale pontuar que, esse crescimento é atribuído não apenas à abordagem financeiramente vantajosa do aplicativo, mas também à sua abordagem centrada no cliente e na experiência do motorista.

Além dos números impressionantes até o momento, a plataforma está tomando medidas ambiciosas para expandir ainda mais sua base de usuários.

Através de diversas campanhas estratégicas de marketing e promoções atrativas, eles buscam aumentar sua presença e conquistar um lugar permanente no mercado de transporte da cidade.

Enfim, à medida que o mobizapSP continua a desafiar o status quo e a ganhar destaque como uma escolha sólida para passageiros e motoristas, a competição no setor de transporte urbano está ganhando uma nova dimensão.



Quer saber mais sobre esse novo concorrente da Uber e de outros aplicativos de viagem já estabelecidos no mercado? Então, vem com a gente! Esse texto vai ajudar a esclarecer várias questões.

Entenda mais sobre as taxas cobras pelo novo concorrente da Uber

Conforme estabelecido pelas diretrizes do mobizapSP, os condutores estão obrigados a quitar uma taxa de administração equivalente a 10,95% sobre o montante total das corridas realizadas.

O que se revela ainda mais intrigante é que esse percentual se equipara à metade da taxa que tanto a Uber quanto a 99 impõem a seus colaboradores em determinadas viagens.

Além disso, os passageiros desfrutam de vantagens significativas em relação aos preços ao optarem por este aplicativo.

Isso decorre do fato de que, em grande parte das situações, o custo das corridas apresenta uma redução de aproximadamente 80% em comparação com os aplicativos de transporte mais reconhecidos, tais como a Uber.

Diante disso, se justifica a ascensão desse aplicativo em relação aos tradicionais dentro desse segmento.

Vale pontuar ainda que, o resultado apresentado dentro de um período tão curto de tempo, abre espaço para que outros desenvolvedores iniciem suas empresas nesse âmbito dentro das suas respectivas regiões.

Como mencionamos anteriormente, o aplicativo local encontra-se engajado em uma série de iniciativas com o objetivo de atrair os usuários de plataformas concorrentes.

Nesse sentido, a concorrente paulistana da Uber lançou diversas campanhas, visando a conquista de novos passageiros.

Como parte dessas campanhas, a empresa está disponibilizando cupons de desconto atrativos, concedendo assim vantagens significativas aos passageiros que optarem por utilizar seus serviços.

Além disso, no que tange aos motoristas que escolherem colaborar com o novo concorrente da Uber, a empresa implementou estratégias para incentivar sua adesão.

Para esses profissionais, a empresa está oferecendo a isenção total de taxas em uma variedade de corridas, bem como a oportunidade de participar de corridas que vêm acompanhadas de bônus de pagamento.

Caso haja interesse por parte dos motoristas em se juntar à equipe do novo aplicativo, o procedimento envolve o download do aplicativo disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS, seguido do preenchimento de um cadastro.

É importante ressaltar que o tempo de resposta para o processamento do pedido de inscrição pode estender-se por até 10 dias úteis.

Da mesma forma, os passageiros que desejam desfrutar dos serviços oferecidos pelo novo rival da Uber também devem proceder ao download do aplicativo compatível com sistemas Android e iOS.

Uma vez feito isso, os passageiros devem completar seu cadastro, fornecendo informações como nome completo, endereço de e-mail, número de celular e submetendo uma selfie para validação.