Novo aviso sobre a prova de vida do INSS é divulgado e CHOCA brasileiros; Veja agora

A Central de Serviços Meu INSS, plataforma digital do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), apresenta uma inovação que proporcionará maior segurança aos cidadãos: a comprovação da vivacidade por meio do reconhecimento facial. Essa nova funcionalidade visa garantir que os serviços oferecidos sejam acessados apenas pelo segurado legítimo, evitando fraudes e proporcionando maior confiança no processo.

Os serviços contemplados por essa atualização são o “Alterar Local ou Forma de Pagamento” e o “Desbloqueio de Benefício para Empréstimo”. Ambos estarão disponíveis para acesso através do Meu INSS, no aplicativo para dispositivos móveis ou no portal meu.inss.gov.br. Para utilizá-los, os cidadãos devem simplesmente selecionar a opção “Novo Pedido” e escolher o serviço desejado.

Tecnologia de reconhecimento facial

Ao solicitar qualquer um desses serviços pela plataforma Meu INSS, o usuário deverá realizar inicialmente o processo de reconhecimento facial, que consiste na verificação da identidade do segurado através de sua imagem capturada na hora. A partir disso, o cidadão poderá prosseguir com a solicitação desejada dos serviços do Instituto.

O reconhecimento facial oferece um nível adicional de segurança em diversas aplicações, desde o acesso a dispositivos pessoais até o controle de fronteiras e a vigilância de áreas públicas. Isso ajuda a prevenir o acesso não autorizado a informações sensíveis, bem como a detectar e combater atividades criminosas.

Além disso, a tecnologia elimina a necessidade de senhas e códigos de acesso, tornando a autenticação mais rápida e fácil. O simples ato de olhar para uma câmera pode desbloquear dispositivos ou permitir o acesso a serviços online, proporcionando uma experiência mais fluida para os usuários.

Aprimoramento da Segurança do INSS

A nova funcionalidade se baseia na análise conjunta de diversos fatores para garantir a autenticidade do usuário. O sistema cruzará as informações da vivacidade, que atesta se o indivíduo está realmente presente durante o procedimento, com a biometria facial para verificar se a imagem fornecida coincide com a registrada previamente no banco de dados. Além disso, o nível de confiabilidade da conta gov.br será considerado na análise.

A partir dessa criteriosa combinação de dados, os serviços poderão ser concluídos automaticamente ou, em alguns casos, poderão ser submetidos à análise de um servidor, a fim de garantir ainda mais a segurança dos processos realizados. Mais informações sobre as mudanças na comprovação de vivacidade podem ser obtidas nos canais oficiais do INSS.



Atendimento Telefônico

Os cidadãos que não possuem acesso à internet não precisam se preocupar, pois o serviço também estará disponível pelo telefone 135. Com essa facilidade, não será mais necessário agendar atendimentos presenciais, proporcionando maior comodidade aos segurados.

Vale lembrar que o direito ao INSS é estabelecido pela Constituição Federal do Brasil, que reconhece a previdência social como um direito de todos. Esse sistema de seguridade social visa amparar os cidadãos em momentos de vulnerabilidade, como a aposentadoria, invalidez, doença, acidente de trabalho e desemprego involuntário.

A Central de Serviços Meu INSS reforça seu compromisso em oferecer soluções tecnológicas que simplifiquem a vida dos cidadãos, sem abrir mão da segurança e da confiabilidade nos procedimentos realizados. A introdução do reconhecimento facial representa mais um passo importante na busca pela excelência no atendimento ao público e na proteção dos direitos previdenciários dos brasileiros.