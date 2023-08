NOVO BDR do Nubank começa a ser negociado a partir desta segunda-feira; veja como funciona

O mercado financeiro está agitado com a recente mudança no cenário de negociação dos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) do Nubank. A partir desta segunda-feira, 14 de agosto, os investidores terão a oportunidade de negociar o novo BDR com o código de negociação ROXO34 na B3. Essa mudança vem após um período de decisões para os investidores, que tiveram entre 13 de julho e 11 de agosto para escolher entre três opções referentes aos seus ativos.

Novo BDR ROXO34 do Nubank começa a ser negociado na B3 após conversão

O renomado banco digital Nubank (NU) tomou uma decisão estratégica ao alterar a categoria de seus Brazilian Depositary Receipts (BDRs), o que resultou no novo código de negociação ROXO34.

No passado, os BDRs NUBR33, que eram objeto de negociação pela empresa, passaram por uma conversão para se tornarem BDRs Nível I Não Patrocinados, em consonância com as diretrizes anunciadas em setembro do ano anterior.

Desse modo, o preço de negociação do novo BDR, ROXO34, será baseado no fechamento de NUBR33 na sexta-feira, que foi de R$ 6,28.

Escolhas para os investidores

Durante o período compreendido entre 13 de julho e 11 de agosto, os investidores tiveram que tomar decisões cruciais sobre seus ativos, com três opções disponíveis:

Trocar seus BDRs por ações na Bolsa americana;

Converter seus BDRs Nível III por BDRs Nível I Não Patrocinados;

Receber o valor equivalente por meio da venda dos BDRs.

Aqueles que não tomaram nenhuma ação até o prazo final foram automaticamente incluídos na terceira opção, ou seja, irão receber o valor correspondente à venda dos BDRs.

Diferença entre Listagens de BDRs



O Nubank enfatizou que durante sua abertura de capital (IPO) em dezembro de 2021, optou por uma abordagem de dupla listagem, colocando ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e simultaneamente disponibilizando BDRs Nível III no Brasil. Desse modo, com a recente conversão, esses BDRs Nível III passaram a ser BDRs Nível I Não Patrocinados.

Os BDRs Nível I Não Patrocinados agora se alinham à mesma categoria de BDRs de grandes empresas de tecnologia globais já negociados na Bolsa brasileira. Contudo, a peculiaridade desses BDRs é que outra instituição financeira, como o Bradesco, atuará como depositária dos recibos em vez da própria empresa listada. Assim, essa mudança proporciona uma nova dinâmica no mercado.

Diferenças entre BDRs Nível I e Nível III

Para contextualizar, é importante compreender a distinção entre os BDRs Nível I e Nível III. O BDR Nível III é emitido por empresas estrangeiras que possuem registro de companhia aberta no Brasil. Ou seja, estão registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Desse modo, em contraste, o BDR Nível I é emitido por empresas estrangeiras listadas em bolsas estrangeiras, mas que podem ser negociados na Bolsa brasileira também.

Início da negociação e próximos passos

Os negócios com BDRs Nível III foram permitidos até o encerramento do pregão em 11 de agosto de 2023. A partir desta segunda-feira, 14 de agosto, os BDRs Nível I Não Patrocinados começam a ser negociados na B3. A negociação do novo BDR com o código “ROXO34” e nome de pregão “NU HOLDINGS” marca o início dessa nova fase.

Assim, com a conclusão da descontinuidade do programa de BDRs Nível III, a empresa seguirá com o pedido de cancelamento de registro de companhia aberta perante à CVM. Desse modo, consolidando essa etapa de mudanças e transições no mercado financeiro.

A abertura para a negociação do BDR ROXO34 traz consigo uma nova dinâmica para o mercado de capitais brasileiro. Assim refletindo a constante evolução do setor financeiro e a adaptabilidade das empresas às demandas dos investidores. Portanto, é essencial que os investidores estejam atentos às mudanças e tomem decisões informadas para otimizar seus investimentos no novo cenário.