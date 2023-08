Novo benefício social vai garantir CONTA DE LUZ GRATUITA

Sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), têm sido implementadas uma série de medidas abrangentes para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Agora, parte da população pode contar com um novo benefício, isto é a conta de luz gratuita.

Com o intuito de combater a vulnerabilidade social enfrentada por essas famílias, foram implementadas novas regras que permitem descontos significativos na conta de energia elétrica para os lares cadastrados no programa.

Além disso, essa medida pode ter efeitos positivos na economia em geral, uma vez que o alívio nas despesas com energia permitirá que as famílias tenham mais recursos disponíveis para investir em outras necessidades básicas, bem como em atividades de consumo que beneficiem o comércio local.

Você se interessou? Quer saber mais sobre a possibilidade de conseguir a conta de luz gratuita por esse programa assistencial do governo? Então, esse artigo foi feito para você! Confira todas as informações que reunimos no texto para você entender tudo sobre esse assunto.

Programa Tarifa Social disponibilizará conta de luz gratuita

Antes de tudo, vale mencionar que até então, o Programa Tarifa Social disponibilizava um desconto de até no máximo 65% do valor do ônus relacionado a energia. Assim, vale pontuar que, não se trata da criação de um novo programa, mas da revisão dos benefícios concedidos.

Agora, as pessoas elegíveis para receber essa assistência, poderá conseguir a conta de luz gratuita, sem nenhum tipo de taxa adicional.

É importante destacar também, esses descontos são calculados levando em consideração o consumo mensal de energia da família, o que significa que quanto menor for o consumo, maior será o desconto concedido.

Dessa forma, o Programa Tarifa Social não apenas auxilia financeiramente os beneficiários, mas também fomenta práticas sustentáveis que contribuem para a preservação do meio ambiente.



Ao integrar o Bolsa Família, a inclusão da conta de luz gratuita complementa e amplia o suporte oferecido aos beneficiários, garantindo o acesso contínuo aos serviços essenciais, como a energia elétrica. Essa combinação de benefícios busca não apenas reduzir a desigualdade social, mas também promover a inclusão e a dignidade das famílias em situação de vulnerabilidade.

Quem pode ter acesso a conta de luz gratuita?

Antes de tudo, é importante ressaltar que, para se ter direito a conta de luz gratuita é fundamental atender a critérios específicos.

Dentre os requisitos, estão os inscritos no Cadastro Único, cuja renda per capita não ultrapasse meio salário mínimo. Além disso, também são elegíveis aqueles cuja renda mensal seja de até 3 salários mínimos. Entretanto, deve haver na família pessoas com doenças ou deficiências que dependam de energia elétrica para o tratamento.

Adicionalmente, idosos com 65 anos ou mais que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pessoas com deficiência que também recebam o BPC têm direito ao desconto na conta de energia elétrica.

Destaca-se que famílias indígenas e quilombolas possuem um benefício ainda mais abrangente nesse programa. Aquelas que consomem até 50 kWh/mês têm direito a um desconto de 100% na conta de energia elétrica, proporcionando um alívio significativo no orçamento dessas comunidades.

Assim, o Bolsa Família é uma importante iniciativa do governo para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Afinal, garante o acesso a recursos essenciais, como o benefício da conta de luz gratuita ou com descontos significativos.

Por fim, é importante ressaltar que o programa Bolsa Família passa frequentemente por revisões cadastrais. Nessas análises, milhares de inscrições costumam ser retiradas da lista de beneficiários e em agosto haverá uma nova revisão.

Dessa forma, é de extrema importância que todas as famílias beneficiárias realizem essa atualização de forma precisa e completa. Somente com os dados devidamente atualizados no CadÚnico é possível assegurar que o benefício da conta de luz gratuita seja corretamente incluído ao auxílio do Bolsa Família.

Portanto, se o prazo para as atualização se excederam, ou se existem divergências nas informações, é recomendado se apressar.

Isso porque, como mencionamos, irregularidades cadastrais podem gerar muitos transtornos, para além da não concessão da conta de luz gratuita. Todos os benefícios disponibilizados pelo CadÚnico podem ser suspensos temporariamente, ou mesmo definitivamente.