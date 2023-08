Novo Concurso INSS terá quase 10 mil vagas; edital em 2024

Quem deseja uma vaga no INSS, já pode começar o plano de estudos. Isso porque foi aprovada a criação de quase 10 mil vagas para o novo concurso INSS.

A Proposta Orçamentária para 2024 foi aprovada pelo Plenário do Conselho Nacional da Previdência Social, realizada nesta quinta-feira, 3 de agosto, e já inclui o gasto previsto com as novas contratações.

Ao todo serão oferecidas 9.229 vagas para cargos de técnico do seguro social e perito criminal.

“Consignar a necessidade de realização de concurso público e de contratação de 7.655 servidores da carreira do Seguro Social INSS e de 1.574 servidores da carreira de Perito Médico Federal, para garantir a melhoria do atendimento pela previdência social, e da execução das políticas públicas”, informa o documento que será enviado à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento e Orçamento, e que foi publicado nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União.

O documento recomenda ainda que a própria receita do INSS seja utilizada para custeio do processo de seleção, além de melhorias nas unidades de todo o país.

No entanto, para que as vagas sejam autorizadas e efetivamente disponibilizadas para preenchimento, o documento ainda precisa passar pelo aval do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Qual salário do aprovado no Concurso INSS?

Aqueles que conquistam uma vaga no INSS contam com remuneração mensal conforme segue abaixo:

Perito médico:



Perito médico 20h: R$ 7.938,50;

Perito médio 30h: R$ 11.906,24; e

Perito médico 40h: R$ 15.875,99.

Analista e Técnico:

Analista do Seguro Social: R$ 9.109,36; e

Técnico do Seguro Social: R$ 5.938,52.

Os candidatos aprovados ainda têm direito, além do salário mensal, a auxílio alimentação no valor de R$ 658,00.

Concurso INSS teve mais de 1 milhão de inscritos

O último concurso realizado pelo INSS, em 2022, contou com mais de 1 milhão de inscritos. Foram, no total, 1.023.494 de inscrições de candidatos interessados em concorrer a uma das 1000 vagas oferecidas para o cargo de técnico de seguro social.

As vagas foram distribuídas entre 97 gerências executivas do INSS por todo o Brasil, conforme segue:

Acre – 10 vagas;

Alagoas – 13 vagas;

Amapá – 10 vagas;

Amazonas – 59 vagas;

Bahia – 49 vagas;

Ceará – 25 vagas;

Distrito Federal – 7 vagas;

Espírito Santo – 11 vagas;

Goiás – 15 vagas;

Maranhão – 24 vagas;

Mato Grosso – 20 vagas;

Mato Grosso do Sul – 15 vagas;

Minas Gerais – 122 vagas;

Pará – 59 vagas;

Paraíba – 13 vagas;

Paraná – 32 vagas;

Pernambuco – 31 vagas;

Piauí – 9 vagas;

Rio de Janeiro – 191 vagas;

Rio Grande do Norte – 16 vagas;

Rio Grande do Sul – 49 vagas;

Rondônia – 20 vagas;

Roraima – 13 vagas;

Santa Catarina – 29 vagas;

São Paulo – 138 vagas;

Sergipe – 6 vagas;

Tocantins – 14 vagas;

As inscrições para o concurso do INSS tiveram inicio no dia 16 de setembro de 2022, encerrando no dia 04 de outubro, com taxa de inscrição no valor de R$ 85.

Ministro prevê convocações do Cadastro Reserva

O Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou que cerca de 2 mil candidatos aprovados em cadastro reserva no último concurso INSS também deverão ser convocados em breve.

A afirmação do ministro foi gravada em vídeo durante reunião com a Anasps (Associação Nacional dos Servidores Públicos da Previdência e da Seguridade Social), em Brasília, no dia 08 de fevereiro.

O ministro Carlos Lupi, foi recebido pelo presidente da Associação, Alexandre Barreto Lisboa, e pelo vice-presidente executivo, Paulo César Régis de Souza. Na ocasião, foram entregues ao ministro diversas demandas, entre elas:

Reajuste salarial;

Convocação dos aprovados no concurso do INSS em cadastro reserva;

Carreira típica de Estado;

Carga horária de 6 horas;

Continuidade do pagamento do bônus;

Plano de carreira do Seguro Social;

Criação de um grupo de trabalho no INSS.

No vídeo, Carlos Lupi afirma que serão convocados muito em breve, os 2 mil aprovados em cadastro reserva, além dos candidatos aprovados para as vagas imediatas, totalizando mais de 3 mil nomeações.

“Tem vários aspectos aqui, que são mais do que justos. A questão do concurso público, já foram mil, eu pretendo chamar os outros 2 mil, que estão esperando, até o final do ano”, afirmou o ministro.

De acordo com o edital do certame, até 3.373 candidatos possuem chances de classificação no concurso. Desse total, 2.487 vagas destina-se a ampla concorrência.