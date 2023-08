novo EDITAL autorizado com 237 vagas; confira

Mais um concurso polícia civil chegando. Dessa vez, o edital será para preenchimento de 237 vagas no Pará. Os esclarecimentos foram feitos por meio de rede social do secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, delegado Ualame Machado.

As 237 vagas são divididas da seguinte forma:

sendo 100 para o cargo de escrivão e 137 destinadas às carreiras administrativas

Com isso, a comissão deve ser formada em breve. O grupo será resposável por organizar o concurso além de escolher a banca organizadora.

A empresa, por sua vez, vai receber as inscrições e cuidar das etapas do certame. Além disso, é válido frisar que o salário inicial do cargo de Escrivão é de R$ 7.731,64

Área administrativa

Técnico em Gestão Pública

Assistente Social

Contador

Técnico em Gestão de Informática



Como foi o último concurso polícia civil

O último edital foi liberado em 2020 e ofertou as seguintes vagas:

CARGO VAGAS TOTAL VAGAS PcD VAGAS AC SALÁRIO Delegado 265 14 251 R$ 18.050,00 Escrivão 252 13 239 R$ 6.893,57 Investigador 506 26 480 R$ 6.893,57 Papiloscopista 65 4 61 R$ 6.893,57

Requisitos

Confira os requisitos:

Delegado: Diploma em curso de nível superior completo de bacharel em Direito, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Diploma em curso de nível superior completo de bacharel em Direito, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Investigador: Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, válida.

Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, válida. Escrivão: Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Papiloscopista: Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Atribuição dos cargos concurso polícia civil

Veja aqui:

O Delegado de Polícia Civil é responsável por:

Dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades administrativas e operacionais do órgão ou unidade policial sob sua direção;

Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua competência, as funções institucionais da Polícia Civil, entre outras funções.

O Escrivão do concurso PC PA é responsável por:

Participar na formação de inquéritos policiais e procedimentos administrativos, sob a presidência da autoridade Policial competente;

Expedir, mediante requerimento deferido pela autoridade Policial competente, certidões e translado, entre outros.

O Papiloscopista é responsável pelo:

Cumprimento das formalidades legais necessárias aos inquéritos, aos processos e aos demais serviços cartorários;

Atividades a ser realizadas são também colher as impressões digitais no vivo e no morto, para fins de identificação civil e criminal;

Proceder à identificação papiloscópica e necroscopapiloscópica com a elaboração do respectivo laudo técnico, entre outras atribuições

O Investigador do concurso PC PA é responsável por:

Conduzir Diligências e investigações policiais com o fim de coletar elementos para a elucidação de infrações penais ou administrativas para instrução dos respectivos procedimentos legais;

Ademais, efetuar prisões em flagrantes ou mediante mandato (conduzir e escoltar presos), entre outros.

Como foi a prova do concurso polícia civil

Além da fase objetiva, o certame ainda contou com as seguintes etapas:

Prova Discursiva todos os cargos exceto Delegado (eliminatório e classificatório);

todos os cargos exceto Delegado (eliminatório e classificatório); Peça Processual somente para Delegado;

somente para Delegado; Teste de Aptidão Física para todos os cargos (eliminatório);

para todos os cargos (eliminatório); Exame Médico para todos os cargos (eliminatório);

para todos os cargos (eliminatório); Exame Psicológico para todos os cargos (eliminatório);

para todos os cargos (eliminatório); Investigação Social e Criminal para todos os cargos (eliminatório).

A fase objetiva contou com 80 questões sobre conhecimentos gerais e específicos. A fase de aptidão física conta com os seguintes exercícios:

a) Apoio de frente sobre o solo: o exercício será executado sem contagem de tempo, onde o mínimo de repetições exigidas será 12 sendo com 6 apoios para os candidatos do sexo feminino, e 15 repetições com 4 apoios para os do sexo masculino.

o exercício será executado sem contagem de tempo, onde o mínimo de repetições exigidas será 12 sendo com 6 apoios para os candidatos do sexo feminino, e 15 repetições com 4 apoios para os do sexo masculino. b) Abdominais: será executada sequência de abdominais de, no mínimo, 20 repetições para o sexo feminino e de 25 repetições para o sexo masculino, no tempo de 1 minuto.

será executada sequência de abdominais de, no mínimo, 20 repetições para o sexo feminino e de 25 repetições para o sexo masculino, no tempo de 1 minuto. c) Corrida: no tempo de 12 minutos, o candidato efetuará um deslocamento contínuo, podendo andar ou correr, onde a distância mínima exigida será de 1.600 metros para o sexo feminino e 2.200 metros para o sexo masculino.