NOVO empréstimo pessoal do PicPay; Veja como funciona

O PicPay é um aplicativo de serviços financeiros brasileiro, o qual oferece diversos tipos de produtos aos seus clientes, como empréstimos e cartão de crédito. No entanto, este aplicativo não funciona como um banco virtual, e sim como uma carteira digital, permitindo a transferência de valores entre contatos e o pagamento em estabelecimentos credenciados.

Desta maneira, os clientes do PicPay podem realizar a contratação de um empréstimo pessoal de forma fácil e rápida. Além disso, o aplicativo traz a possibilidade de escolha da quantidade de parcelas do empréstimo, assim como a data em que a primeira parcela será paga. No entanto, é importante lembrar que quanto maior o número de parcelas, maiores os juros, aumentando o valor final a ser pago.

O pedido de empréstimo também está sujeito à aprovação do PicPay. Caso aprovado, os recursos serão disponibilizados na conta do cliente em até uma hora. Com relação aos pagamentos das parcelas, o dinheiro é descontado diretamente da conta do cliente que fez o empréstimo. Sendo assim, é muito importante possuir saldo disponível no dia de pagamento.

Como funciona um empréstimo pessoal

O empréstimo pessoal do PicPay, assim como em outras instituições financeiras, é um crédito destinado a pessoas físicas. Com isso, uma quantia em dinheiro é disponibilizada sem a necessidade de uma garantia por parte do contratante.

O PicPay, ou qualquer que seja a instituição, libera o dinheiro do empréstimo e o cliente se compromete a pagar as parcelas acrescidas de juros. No entanto, o valor emprestado não pode ser superior a 30% da renda do cliente, com intuito de não ser muito pesado no orçamento, e também ter uma certa “garantia” de que o dinheiro será pago.

Desta maneira, muitos brasileiros optam pelo empréstimo pessoal para quitar dívidas, realizar sonhos ou até mesmo investir em negócios próprios. Confira a seguir como contratar o empréstimo do PicPay.

Como contratar o empréstimo do PicPay

O cliente do PicPay pode realizar o pedido do empréstimo pessoal de maneira muito simples pelo aplicativo. Confira o passo a passo simples a seguir:



Primeiro, abra o aplicativo do PicPay no dispositivo móvel, disponível para Android e iOS;

Na página inicial, selecione a opção “Carteira”;

Toque em “Empréstimos”;

Em seguida, escolha a opção de “Empréstimo Pessoal”;

Clique em “Simular empréstimo”;

Agora, será necessário informar qual é o objetivo desse empréstimo, como, por exemplo, comprar um carro, investir em um negócio, pagar dívidas, entre outros;

Selecione o valor desejado para o empréstimo do PicPay ;

; Em seguida, escolha a data de vencimento da primeira parcela, assim como o número total de prestações;

Nesta etapa, o aplicativo irá realizar uma simulação do empréstimo. Nela, será possível visualizar o valor total a ser pago, já com os juros e outros embargos incluídos;

Selecione a opção “Ver detalhes”;

Leia o contrato gerado pelo PicPay, e veja se concorda com os termos nele incluídos;

Por fim, caso concorde com o contrato, basta clicar em “Contratar empréstimo”.

Pronto! Através desses passos simples o cliente PicPay realiza o pedido do empréstimo pessoal da instituição. Lembrando que o pedido está sujeito a aprovação por parte do aplicativo, e pode ser recusado, e que o valor emprestado não pode ultrapassar 30% da renda do usuário.