Novo GRUPO pode ser contemplado com o benefício; confira

O Bolsa Família é um programa social que tem como objetivo principal auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade financeira. Atualmente, a prioridade de entrada no programa é dada para famílias lideradas por mulheres e que possuam crianças em sua composição. No entanto, uma proposta recente prevê a inclusão de um novo grupo para receber auxílio financeiro.

A Proposta da Senadora Zenaide Maia

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) propôs a criação de um novo suporte financeiro a ser implementado no Bolsa Família. Essa proposta, apresentada por meio do Projeto de Lei nº 3.324/2023, visa beneficiar mulheres que vivem em relacionamentos abusivos e são vítimas de violência doméstica.

De acordo com a senadora, ao oferecer suporte financeiro para esse grupo mais fragilizado, é possível ajudá-las a criar sua independência e evitar que fiquem próximas aos agressores. Ela argumenta que muitas mulheres, com medo da falta de recursos, acabam voltando a conviver com agressores, o que facilita a continuidade da violência.

“Sabe-se, a esse respeito, que muitas mulheres, ao temer a falta de recursos, voltam a conviver com agressores, que encontram, assim, oportunidades facilitadas de infligir mais violência”, argumenta Zenaide Maia, em seu projeto de lei.

Essa proposta busca ampliar a abrangência do Bolsa Família, garantindo que mulheres em situação de violência tenham acesso a recursos financeiros que as ajudem a reconstruir suas vidas.

Os Benefícios Atuais do Bolsa Família

Desde março, o programa Bolsa Família conta com o Benefício da Primeira Infância, que oferece um auxílio mensal de R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos. Além disso, em junho foi implementado o Benefício Variável Familiar, que concede um bônus adicional de R$ 50 para cada pessoa de 7 a 18 anos, incluindo gestantes.

A partir de setembro, o governo federal planeja incluir um acréscimo de R$ 50 para crianças com até 7 meses de idade. Essa medida tem como objetivo incentivar o aleitamento materno, oferecendo às mães um respaldo financeiro nesse período crucial para o desenvolvimento dos bebês.

A Inclusão de Mulheres Vítimas de Violência no Bolsa Família



Com a proposta da senadora Zenaide Maia, as mulheres vítimas de violência doméstica poderão ser prioritárias no recebimento do Bolsa Família. Isso significa que elas terão acesso a recursos financeiros que as auxiliarão a sair de situações abusivas e reconstruir suas vidas.

Atualmente, para entrar no programa Bolsa Família, é necessário se inscrever no Cadastro Único e, ao responder à entrevista socioeconômica, a mulher que informa ser a responsável pela família recebe prioridade. Com a proposta da senadora Maia, mulheres em situação de violência doméstica teriam uma maior facilidade em acessar o programa, recebendo o suporte financeiro necessário para romper o ciclo de violência.

Ademais, o Bolsa Família é um programa social de extrema importância para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade financeira. A proposta da senadora Zenaide Maia visa ampliar a abrangência do programa, incluindo mulheres vítimas de violência doméstica no grupo prioritário de beneficiários.

Oferecer suporte financeiro para esse grupo mais fragilizado é fundamental para ajudá-las a conquistar sua independência e evitar que permaneçam em situações abusivas. Além disso, os benefícios já existentes do Bolsa Família, como o Benefício da Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar, têm contribuído para melhorar a qualidade de vida de milhares de famílias em todo o país.

É fundamental que o governo e a sociedade se unam para combater a violência doméstica e garantir que todas as mulheres tenham acesso a recursos financeiros que as ajudem a reconstruir suas vidas. O Bolsa Família desempenha um papel essencial nesse contexto, oferecendo suporte e oportunidades para famílias em situação de vulnerabilidade.