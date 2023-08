Novo marco! Caixa anuncia renegociação de R$ 1,5 BILHÃO de dívidas; Veja como sair do vermelho você também!

A Caixa Econômica Federal desempenha um papel fundamental no cenário bancário nacional, destacando-se como um dos principais atores desse setor. Sua relevância é especialmente evidente devido à sua parceria estratégica com o governo federal para a administração e distribuição de diversos benefícios sociais destinados à população.

Assim, além de sua participação ativa em programas sociais, a instituição está desempenhando um papel crucial ao auxiliar pessoas que buscam soluções para a renegociação de suas dívidas, por meio do inovador Programa Desenrola Brasil.

Dessa forma, desde o início das operações deste programa, a Caixa Econômica Federal vem se empenhando em ajudar indivíduos a reorganizarem suas finanças de maneira mais favorável.

Os resultados iniciais do Programa Desenrola refletem sua eficácia e impacto. Para se ter uma ideia mais concreta, em apenas um mês de operação, a Caixa já conseguiu renegociar uma quantia significativa, totalizando R$ 1,5 bilhão em dívidas.

Isso não apenas alivia o fardo financeiro dos devedores, mas também contribui positivamente para a economia como um todo.

Além disso, seguindo os números divulgados em um balanço recente, que datou a quarta-feira (16), a instituição logrou regularizar mais de 88 mil contratos, abrangendo cerca de 70 mil clientes diversos.

Quer saber muito mais sobre as renegociações que estão sendo feitas por essa grande instituição financeira do nosso país e ainda conferir como participar do Desenrola? Então, não perca tempo! Continue essa leitura.

Antes de tudo, algumas informações sobre as renegociações pelo Desenrola

No período inicial de atuação do programa Desenrola Brasil, foi constatado que cerca de 92% dos contratos regularizados foram resolvidos por meio de pagamentos à vista.



Essas negociações compreenderam principalmente dívidas associadas a cartões de crédito, cheque especial e crédito pessoal, destacando-se como as principais categorias a impulsionar o índice de regularização nas instituições bancárias.

Nesta etapa do processo, os bancos, como a Caixa, têm a oportunidade de adquirir as obrigações financeiras junto aos credores originais, por meio de um leilão onde a oferta que proporciona os maiores descontos se sobressai como vencedora.

Além disso, uma característica notável é que o Tesouro Nacional fornecerá garantias especiais para clientes com renda de até dois salários mínimos.

Atuação da Caixa no programa

Neste estágio do programa, indivíduos com renda de até R$20 mil têm a oportunidade de entrar em contato com a Caixa para obter informações detalhadas sobre as possibilidades de regularização de suas dívidas.

É importante ressaltar que o banco está aplicando taxas que se situam abaixo da média do mercado, o que é vantajoso para os clientes.

Dessa forma, há a possibilidade de obter descontos significativos nas dívidas, chegando a até 90% do valor total em casos de quitação integral. Para aqueles clientes da Caixa que optarem pelo parcelamento, existe a flexibilidade de dividir o montante devido ao longo de 12 a 96 meses.

É importante mencionar que é requerido um pagamento inicial correspondente a 10% do valor total da dívida para aderir ao parcelamento. O primeiro pagamento mensal poderá ser efetuado 30 dias após a conclusão bem-sucedida das negociações.

Como renegociar às minhas dívidas com a Caixa Econômica Federal?

Antes da estreia do Desenrola Brasil, a Caixa Econômica já havia introduzido o programa Tudo em Dia Caixa.

Da mesma forma, a iniciativa que compartilha o mesmo propósito: facilitar acordos com indivíduos sobrecarregados por dívidas.

As opções para negociação permanecem consistentes: descontos de até 90% para pagamentos integrais à vista, ou a possibilidade de parcelamento em até 96 vezes.

De acordo com informações fornecidas pelo banco, aproximadamente 90% dos clientes conseguem liquidar completamente suas dívidas ao efetuarem pagamentos de até R$ 2 mil.

Os acordos podem ser formalizados através dos seguintes meios:

Agências bancárias;

Casas lotéricas, com restrições de valores aplicáveis;

Plataforma de internet banking (por meio do aplicativo oficial do banco);

Site oficial da instituição financeira;

Aplicativo Caixa Cartões;

Por fim, o banco oferece serviços de atendimento telefônico através das linhas 4004 0104 (para capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (para demais regiões).

Ademais, é possível explorar as condições estabelecidas tanto pelo Programa Desenrola quanto pelo programa de renegociação exclusivo da Caixa por meio do portal “Negociar Dívidas“.

Neste site, os usuários têm a oportunidade de comparar os benefícios proporcionados por ambas as iniciativas. Dessa forma, inclui-se os percentuais de desconto oferecidos e os contratos elegíveis para cada programa.