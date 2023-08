Novo preço do Gás de Cozinha acaba de sair e brasileiros festejam

O preço do gás de cozinha caiu novamente nesta semana. Os valores mais baixos estão animando a população, que torce para que os valores caiam por ainda mais tempo no país. Assim, os consumidores poderão economizar, pagando menos pelo botijão de gás de 13 quilos.

Nesta semana, o gás de cozinha ficou 0,25% mais barato, o que representa uma queda de 25 centavos. Embora a redução tenha sido pequena, é melhor do que qualquer elevação. Aliás, os valores do botijão de 13 quilos estão caindo no Brasil há quase três meses consecutivos, para alegria da população.

A última vez que o botijão de gás de 13 quilos registrou alta no seu valor foi na semana encerrada em 13 de maio, quando o preço médio nacional chegou a R$ 108,84. Desde então, o preço do gás de cozinha só fez cair no país, aliviando o bolso.

Com o acréscimo da redução da semana passada, o preço médio do gás de cozinha caiu de R$ 101,63 para R$ 101,38 no país. Esse é o menor patamar desde a metade de outubro de 2021, ou seja, em mais de 21 meses. Na semana encerrada em 16 de outubro de 2021, o valor médio nacional do botijão de gás foi de R$ 100,44.

O que está reduzindo os preços do gás de cozinha?

Nos últimos meses, o preço do gás de cozinha caiu de maneira significativa no país, aliviando o bolso dos consumidores. Os recuos aconteceram, principalmente, por causa de um reajuste histórico promovido pela Petrobras, que reduziu em 21,3% o preço do botijão de gás comercializado às distribuidoras do país em meados de maio.

Em síntese, a Petrobras extinguiu a política de preço de paridade internacional (PPI). Além disso, a companhia anunciou uma nova política para definir os preços dos combustíveis no país, bem como a redução nos preços da gasolina e do óleo diesel.

Analistas afirmaram, à época, que o preço do botijão de 13 quilos poderia cair para abaixo de R$ 100 em boa parte do Brasil, e, a cada semana que passa, mais estados passam a comercializar o botijão a menos de 100 reais.

Cabe salientar que o valor do gás de cozinha continua sua trajetória descendente devido a um novo reajuste promovido pela Petrobras. No dia 1º de julho, a companhia reduziu em 3,9% o preço do gás de cozinha vendido para as distribuidoras do país. Assim, as chances de encontrar preços abaixo de R$ 100 ficaram ainda maiores para os consumidores.

Veja os preços do botijão de 13 quilos pelo país



Na semana passada, os preços do gás de cozinha caíram em três regiões brasileiras: Nordeste (69 centavos), Sul (47 centavos) e Centro-Oeste (41 centavos). Por outro lado, os valores subiram no Norte (63 centavos) e no Sudeste (quatro centavos).

Com o acréscimo destas variações, o preço médio do botijão de gás de 13 quilos foi o seguinte nas regiões brasileiras:

Norte: R$ 113,03;

R$ 113,03; Centro-Oeste: R$ 105,56;

R$ 105,56; Sul: R$ 103,77;

R$ 103,77; Sudeste: R$ 99,50;

R$ 99,50; Nordeste: R$ 98,88.

Cabe salientar que o Nordeste voltou a apresentar o menor preço regional do país, após o Sudeste assumir a posição na semana anterior. Essa é a terceira vez que a capital nordestina lidera o ranking nacional. Em todas as demais semanas de 2023, o Sudeste comercializou o botijão de gás de 13 quilos mais barato do país.

Em resumo, a ANP também revelou que o gás de cozinha ficou mais barato em 20 das 27 Unidades da Federação (UF) na semana. Os recuos mais expressivos foram registrados no Piauí (R$ 1,73), no Mato Grosso (R$ 1,58), no Paraná (R$ 1,44) e no Distrito Federal (R$ 1,35). Os demais recuos não chegaram a um real.

Por outro lado, sete UFs registraram aumento no preço do gás de cozinha, com destaque para o Pará, onde o preço subiu R$ 1,99. Os demais avanços variaram entre quatro e 52 centavos.

Menores preços do gás de cozinha no país

Na semana passada, Pernambuco continuou comercializando o gás de cozinha mais barato do país. Após passar os primeiros meses de 2023 na liderança do ranking nacional, o Rio de Janeiro perdeu a posição para o estado nordestino em meados de maio, e acabou caindo recentemente para o terceiro lugar da lista.

Nas últimas 11 semanas, Pernambuco teve o menor preço do país em todas elas. Aliás, o preço médio do gás de cozinha no estado nordestino ficou 12,9% menor que a média nacional.

Veja abaixo os locais com os menores preços do botijão de 13 quilos no país na semana:

Pernambuco: R$ 88,29;

R$ 88,29; Alagoas: R$ 92,08;

R$ 92,08; Rio de Janeiro: R$ 92,92;

R$ 92,92; Distrito Federal: R$ 93,18;

R$ 93,18; Espírito Santo: R$ 93,90;

R$ 93,90; Paraná: R$ 97,86;

R$ 97,86; Piauí: R$ 98,51;

R$ 98,51; Ceará: R$ 98,85;

R$ 98,85; Maranhão: R$ 99,84.

Em suma, estes foram os únicos locais do país a comercializarem o botijão de gás a preços inferiores a R$ 100. Cabe salientar que outros locais também tiveram valores bem próximos a essa marca: Sergipe (R$ 100,52), São Paulo (R$ 101,47), Minas Gerais (R$ 102,43), Goiás (R$ 102,82), Bahia (R$ 103,28) e Paraíba (R$ 103,77).

Botijão mais caro vem da região Norte

De modo diferente, o botijão mais caro do país foi o do Roraima (R$ 125,82). Inclusive, o estado nortista ocupou essa posição em todas as semanas de 2023. Nesta atualização, o valor do botijão de 13 quilos superou em 24,1% a média nacional, para tristeza dos consumidores do estado.

Confira abaixo os estados que tiveram os preços mais elevados do gás de cozinha na semana passada:

Roraima: R$ 125,82;

R$ 125,82; Mato Grosso: R$ 118,90;

R$ 118,90; Amazonas: R$ 117,97;

R$ 117,97; Rondônia: R$ 117,85;

R$ 117,85; Tocantins: R$ 177,44;

R$ 177,44; Santa Catarina: R$ 113,94;

R$ 113,94; Acre: R$ 113,55;

R$ 113,55; Amapá: R$ 113,20.

Pagamento do Auxílio Gás em agosto

O Governo Federal paga um benefício ajudar as famílias de renda mais baixa a adquirirem um botijão de gás de 13 quilo, sem comprometer a renda mensal das famílias. Em síntese, o benefício é chamado de Auxílio Gás.

Na prática, o pagamento do benefício ocorre bimestralmente, ou seja, a cada dois meses. Como a última parcela foi paga em junho, os beneficiários não receberam o Auxílio Gás em julho. Contudo, a chegada de agosto já está animando os segurados, que irão receber o Vale-Gás daqui há algumas semanas. Clique aqui e saiba mais sobre o benefício!