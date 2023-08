Novo recurso de privacidade para proteger o endereço IP nas chamadas

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, está desenvolvendo um novo recurso de privacidade para proteger o endereço IP durante as chamadas.

Este recurso está atualmente em desenvolvimento e será disponibilizado em uma futura atualização do aplicativo.

O que há de novo?

O recurso, chamado “Proteger endereço IP em chamadas”, está atualmente em desenvolvimento e será lançado em uma futura atualização do aplicativo.

Este recurso tem como objetivo proporcionar aos usuários uma camada extra de proteção contra possíveis tentativas de rastrear sua localização física com base nos dados de chamadas.

Por que este recurso é importante?

A privacidade é uma questão importante para muitos usuários de aplicativos de mensagens. Com este novo recurso, o WhatsApp busca oferecer aos seus usuários uma melhor experiência de privacidade e segurança, tornando mais difícil para as pessoas na chamada inferir sua localização ao encaminhar de forma segura através dos servidores do WhatsApp.

Como funciona?

O novo recurso funciona como um relay de privacidade para chamadas. Isso significa que, ao fazer uma chamada, os servidores do WhatsApp irão encaminhar sua conexão de forma segura.



No entanto, isso pode afetar ligeiramente a qualidade da chamada, pois o processo de criptografia e roteamento através dos servidores do WhatsApp pode levar a uma ligeira degradação na qualidade da chamada.

O principal benefício deste recurso é a proteção adicional que proporciona aos usuários. Ao mesmo tempo, como mencionado anteriormente, pode haver uma ligeira degradação na qualidade da chamada.

Todavia, para muitos usuários, o benefício da privacidade adicional pode superar esse pequeno inconveniente.

Quando estará disponível?

Ainda não há uma data específica para o lançamento deste recurso, pois está atualmente em desenvolvimento. Porém, uma vez que estiver pronto, será disponibilizado em uma futura atualização do aplicativo.

A privacidade é uma questão importante para muitos usuários de aplicativos de mensagens, e o WhatsApp está fazendo um esforço para melhorar a privacidade e a segurança de suas chamadas com este novo recurso.

Embora possa haver um pequeno impacto na qualidade da chamada, a proteção adicional que este recurso oferece pode ser um grande benefício para muitos usuários.

Outro novo recurso do WhatsApp

O aplicativo de mensagens mais popular do mundo, o WhatsApp, evoluiu muito desde o seu lançamento. As atualizações constantes trazem diversas novidades e funcionalidades, aprimorando a experiência do usuário. Uma dessas novidades é a possibilidade de trancar determinadas conversas, sem que isso implique o bloqueio do contato.

Funcionalidade de trancar conversas

Essa funcionalidade permite que o usuário oculte uma conversa específica, protegendo-a com sua impressão digital ou Face ID. Isso é útil quando você deseja manter a privacidade de uma conversa sem necessariamente bloquear o contato.

Agora, vamos ao passo a passo de como ocultar uma conversa:

Abra o aplicativo WhatsApp no seu celular. Toque na conversa que deseja ocultar. Pressione o nome da pessoa ou grupo na parte superior. Na lista de opções, selecione “Conversas ocultas”. Em seguida, escolha a opção “Ocultar a conversa com impressão digital/ou com Face ID”. Se a conversa estiver arquivada, você precisará desarquivá-la antes de prosseguir. Confirme sua biometria. Toque em “Ok” para confirmar.

As conversas ocultas aparecerão em uma seção separada no seu aplicativo WhatsApp. Ao tocar nelas, será solicitado o Face ID ou pin, garantindo assim a sua privacidade.

Precauções ao usar a funcionalidade

É importante notar que, mesmo que uma conversa esteja trancada, o nome do remetente e o conteúdo da mensagem serão ocultados na tela do smartphone. Além disso, os arquivos enviados através da conversa oculta não estarão visíveis na galeria do celular.

Essa funcionalidade já está disponível para Android e iPhone (iOS). No entanto, é preciso verificar se o seu aplicativo WhatsApp está atualizado para a versão mais recente.