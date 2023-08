Novo romance para Harry Styles? Na foto com Taylor Russell

Estilos de Harry‘ a vida privada tem sido uma questão de interesse público por muitos anos, pelo menos é o que alguns membros da mídia querem que você acredite.

Uma das informações mais desejadas sobre a sensação pop britânica são suas conexões românticas, e é exatamente por isso que existem inúmeras pesquisas diárias no Google por ‘namorada de Harry Styles’.

A realidade é que estilos não gosta de espalhar esse tipo de informação pessoal pela internet, embora os detetives online tenham centrado seu olhar em Taylor Russelcom a dupla sendo vista ficando muito íntima na quarta-feira.

Russell estava na estréia de sua nova peça no National Theatre em Londres na noite de quarta-feira, mas os paparazzi reunidos logo receberiam mais do que jamais imaginaram ser possível.

Não só foi Russel lá, vestida com um impressionante vestido cor de azeitona, mas ela foi acompanhada por estilosque imediatamente a puxou para perto para um abraço.

James Corden também fez uma aparição

Como em qualquer evento no mundo das celebridades, você não poderia ir muito longe antes de ver o afável James Corden, com o sempre popular apresentador de chat sendo visto com o braço em volta de Styles no evento de imprensa para a peça.

A dupla é conhecida por serem bons amigos, e Styles até apareceu para apresentar Russel para a estrela Gavin e Stacey.

Harry Styles mostra suas habilidades no futebol no palcoTW@esneybeer

As câmeras não detectaram um beijo real ou qualquer coisa mais lasciva entre Estilos e Russellmas eles mal saíram do lado um do outro a noite toda.

Styles deixaria o evento em paz, embora carregando tudo Russelpertences e bolsas de Styles do evento, enquanto um pouco depois outro carro, conhecido por ser usado atualmente pelo pessoal de Styles, veio buscar o ator. Só podemos imaginar para onde ela estava sendo levada.

Os rumores de um romance envolvendo o casal não são novidade, especialmente depois que ela foi vista em seu show em Viena no início do verão, e enquanto estava lá ela estava claramente curtindo a seção VIP do evento.