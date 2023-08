Novo salário mínimo com ganho real é aprovado pelo Congresso; Saiba para quanto foi o valor

O Senado brasileiro tornou lei a medida provisória que prevê um ajuste com ganho real do salário mínimo para o ano de 2024. Essa é uma mudança significativa em relação ao governo anterior, que reajustava o mínimo apenas considerando a variação de preços, sem proporcionar um ganho real aos trabalhadores.

O Valor do Novo Salário Mínimo

A medida provisória, editada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva no início do ano, propõe um valor corrigido de R$ 1.421 para o ano de 2024. Essa proposta será incluída na proposta Orçamentária de 2024, que será entregue ao Congresso na próxima semana.

O cálculo para a correção do salário mínimo leva em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior, acrescido ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Para o ano de 2024, será considerado o INPC de 2023, mais a alta de 2,9% do PIB observada em 2022.

Impacto Fiscal e Social

A aprovação do novo salário mínimo pelo Congresso terá um impacto significativo nas contas públicas. De acordo com dados da Fazenda, o custo para os cofres públicos será de R$ 82,4 bilhões até 2026, último ano do governo de Lula. O impacto fiscal aumentará ao longo dos anos, passando de R$ 18,1 bilhões em 2024 para R$ 39,1 bilhões em 2026.

Esse impacto ocorre porque o valor do salário mínimo também é utilizado como referência para outros benefícios sociais, como a Previdência Social e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Estima-se que quase 20 milhões de pessoas, entre aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência de baixa renda, sejam beneficiadas por esse reajuste.

Benefícios do Aumento do Salário Mínimo

O aumento do salário mínimo com ganho real traz diversos benefícios para os trabalhadores e para a economia como um todo. Primeiramente, ele melhora o poder de compra das camadas mais vulneráveis da população, permitindo que tenham acesso a bens e serviços básicos.



Além disso, o aumento do salário mínimo estimula o consumo interno, o que aquece a economia e gera um impulso para diversos setores, como comércio, serviços e indústria. Com mais dinheiro circulando na economia, as empresas têm a oportunidade de vender mais produtos e contratar mais funcionários, contribuindo para a geração de empregos.

Impacto nos Cofres Públicos

Embora o aumento do salário mínimo traga benefícios sociais e econômicos, é importante considerar o impacto nos cofres públicos. O aumento do custo para o governo pode gerar a necessidade de cortes em outras áreas ou de ajustes fiscais para equilibrar as contas.

Essa é uma preocupação que deve ser levada em consideração, especialmente em um momento em que o país enfrenta desafios econômicos e fiscais. É fundamental buscar um equilíbrio entre a valorização do trabalho e a sustentabilidade das contas públicas.

A Importância do Congresso na Definição do Salário Mínimo

A definição do salário mínimo é uma atribuição do Congresso Nacional, que tem o papel de analisar e aprovar a proposta do governo. Essa é uma medida importante para garantir que os interesses dos trabalhadores sejam considerados na definição do valor, levando em conta as condições econômicas e sociais do país.

É fundamental que o Congresso atue de forma responsável e comprometida, buscando o equilíbrio entre a valorização do trabalho e a sustentabilidade fiscal. O diálogo entre o governo, o Congresso e os representantes dos trabalhadores é essencial para encontrar soluções que beneficiem a todos de forma equilibrada.

A aprovação do aumento do salário mínimo com ganho real pelo Congresso é uma conquista importante para os trabalhadores brasileiros. Essa medida contribui para a valorização do trabalho e para a melhoria das condições de vida das camadas mais vulneráveis da população.

No entanto, é fundamental considerar o impacto fiscal e buscar um equilíbrio entre a valorização do trabalho e a sustentabilidade das contas públicas. O diálogo entre o governo, o Congresso e os representantes dos trabalhadores é essencial para encontrar soluções que beneficiem a todos de forma equilibrada.

O aumento do salário mínimo com ganho real é um passo importante na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. Espera-se que essa medida contribua para a redução das desigualdades sociais e para o fortalecimento da economia brasileira.