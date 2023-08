NOVO SAQUE DO FGTS é anunciado; veja quem terá direito

O saque do FGTS na modalidade aniversário tem se tornado uma opção cada vez mais popular entre os trabalhadores brasileiros. A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou recentemente que o saque do FGTS na modalidade aniversário está disponível desde o dia 1º de agosto.

Essa modalidade permite que os trabalhadores resgatem parte do saldo de suas contas no mês do seu aniversário. Neste artigo, vamos explorar todos os detalhes sobre o saque do FGTS na modalidade aniversário e como você pode se beneficiar dessa opção.

O que é o saque do FGTS na modalidade aniversário?

O saque do FGTS na modalidade aniversário foi introduzido pela Caixa em 2020 e permite que os trabalhadores formais resgatem até metade do saldo total depositado nas contas ativas e inativas do Fundo de Garantia uma vez ao ano.

Diferente do saque rescisório, que pode ser realizado em casos de demissão sem justa causa, o saque do FGTS na modalidade aniversário segue um calendário mensal, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

Quem pode fazer o saque do FGTS na modalidade aniversário?

Para fazer o saque do FGTS na modalidade aniversário, o trabalhador deve cumprir as regras gerais do programa. Além disso, é importante ter conhecimento do saldo depositado em conta. Vale ressaltar que essa modalidade impede o trabalhador de realizar o saque rescisório do FGTS, mesmo em caso de demissão sem justa causa.

No entanto, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador que optou pelo saque-aniversário continua tendo direito à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado no fundo.

Como solicitar o saque do FGTS por aniversário?

Se você tem interesse em passar a se beneficiar do saque-aniversário do FGTS, é necessário seguir alguns passos simples. Primeiro, faça o download do aplicativo do FGTS em seu smartphone. Em seguida, faça login com sua conta vinculada à Caixa e selecione a opção “Saque Aniversário”. É importante destacar que, ao optar por esse modelo de saque, você precisa permanecer vinculado a ele durante um período mínimo de 24 meses.



Calendário do saque do FGTS por aniversário

O saque do FGTS na modalidade aniversário segue um calendário específico, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Confira abaixo o calendário do saque-aniversário do FGTS para o ano de 2023:

Janeiro: de 02 de janeiro a 31 de março de 2023;

Fevereiro: de 01 de janeiro a 29 de abril de 2023;

Março: de 01 de março a 31 de maio de 2023;

Abril: de 03 de abril a 30 de junho de 2023;

Maio: de 01 de maio a 31 de julho de 2023;

Junho: de 01 de junho a 31 de agosto de 2023;

Julho: de 03 de julho a 29 de setembro de 2023;

Agosto: de 01 de agosto a 31 de outubro de 2023;

Setembro: de 01 setembro a 30 de novembro de 2023;

Outubro: de 02 de outubro a 29 de dezembro de 2023;

Novembro: de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024;

Dezembro: de 01 de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024.

Ademais, o saque do FGTS na modalidade aniversário é uma opção interessante para os trabalhadores brasileiros que desejam ter acesso a parte do saldo de suas contas do Fundo de Garantia no mês do seu aniversário. É importante lembrar que essa modalidade impede o saque rescisório em caso de demissão sem justa causa, mas garante o direito à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado no fundo.

Para solicitar o saque do FGTS por aniversário, basta fazer o download do aplicativo do FGTS, fazer login com a conta vinculada à Caixa e selecionar a opção “Saque Aniversário”. Fique atento ao calendário do saque-aniversário para não perder o prazo. Aproveite essa oportunidade para utilizar o FGTS de forma mais flexível e de acordo com as suas necessidades.