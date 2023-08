Um novo super radar entra em funcionamento e assusta motoristas com sua alta capacidade de detectar infrações. Esses itens sempre foram motivo de atenção por parte dos motoristas, que recebiam multas por excesso de velocidade.

No entanto, a partir de agora alguns equipamentos, que já estão sendo implantados nas principais cidades do Brasil, possuem capacidade de detectar diversas infrações além do simples excesso de velocidade.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre esse tema, para que você saiba tudo o que precisa sobre esses novos radares e evite as autuações propostas por eles. Acompanhe a leitura até o final e confira!

Novo super radar entra em funcionamento e assusta motoristas, veja os detalhes

Bem como já mencionado, um novo super radar está assustando alguns motoristas desavisados. Isso porque essa nova era de fiscalização traz radares de alta tecnologia, equipados com sensores avançados que utilizam o efeito doppler para mapear com precisão sua área de abrangência.

Além disso, esses dispositivos não se limitam mais ao controle de velocidade, mas são capazes de sinalizar diversas infrações no trânsito, trazendo uma maior responsabilidade para os condutores.

Quais as infrações que os novos radares identificam?

Conforme já dito, os dispositivos que entram em funcionamento não se concentram apenas no excesso de velocidade, mas abrangem uma variedade de comportamentos perigosos.

Sendo assim, acompanhe abaixo as infrações que esses super radares têm capacidade de autor:

Transitar em velocidade até 20% acima da máxima permitida: Infração de natureza média, resultando em 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16;

Transitar em velocidade entre 20% e 50% acima da máxima permitida: Infração grave, acarretando multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH;

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%: Infração gravíssima com multa multiplicada por 3, totalizando R$ 880,41. Além disso, nesse caso, a suspensão do direito de dirigir também é aplicável;

Parar sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal: Infração média, resultando em multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH;

Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação: Infração média com as mesmas previsões anteriores;

Executar operação de conversão em local proibido pela sinalização: Infração grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH;

Avançar o sinal vermelho do semáforo: Infração gravíssima, gerando multa de R$ 293,47 e 7 pontos na habilitação. No entanto, uma nova Lei de Trânsito que entrou em vigor recentemente permite exceção em sinalização de livre conversão à direita;

Deixar de parar o veículo na faixa de pedestres: Infração média, com multa e pontos na CNH.

Quem paga as multas que os novos radares aplicam?

Ademais, é crucial entender que as multas que os novos radares aplicam direcionam-se ao proprietário do veículo, não ao motorista infrator. Desse modo, quando o radar captura uma infração, ele registra imagens do veículo e de sua placa, não do motorista. Assim, mesmo que o motorista não seja o proprietário, é o dono que recebe uma notificação de infração.

No entanto, é possível indicar o condutor real do veículo no prazo de 30 dias após a notificação, evitando que o proprietário seja penalizado injustamente.

O que fazer ao receber uma multa de radar?

Receber uma multa de radar exige atenção às notificações de autenticação. Isso porque, segundo a Resolução 798/2020 do Contran, os radares devem cumprir requisitos específicos para que as infrações sejam consideradas válidas.

Dessa maneira, uma informação importante que os motoristas autuados precisam observar é o dado da última verificação metrológica que o Inmetro realizou, que deve ocorrer a cada 12 meses. A ausência disso pode resultar no cancelamento da multa.

Além disso, nas vias com radares de velocidade, a instalação de placas de identificação “R-19” é obrigatória para alertar os condutores sobre a redução gradual do limite de velocidade. Ademais, a placa deve estar junto a cada radar fixo, garantindo uma condução mais segura.

Imagens para consistência e regularidade

Por fim, outro aspecto importante é o registro de imagens pelos radares. Imagens nítidas das placas dos veículos são essenciais para a consistência das infrações registradas e das notificações de autuação. Assim, as imagens podem fornecer a evidência necessária para comprovar a infração cometida.

Com essa nova abordagem, a segurança nas vias ganha um reforço importante, promovendo um ambiente mais seguro para todos os motoristas e pedestres!

Agora que você já sabe tudo o que precisa sobre o novo super radar que está assustando os motoristas