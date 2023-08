Novo tablet da Samsung quer trazer experiência premium para o segmento

A Samsung Electronics anunciou sua nova linha Galaxy Tab S9, composta por um portfólio de produtos premium que busca estabelecer novos padrões para o segmento de tablets. Em todos os três modelos – Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra – a tela é uma AMOLED Dinâmica 2X e os aparelhos conta com processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, o mesmo utilizado no Galaxy S23.

Já o HDR10+ da linha Galaxy Tab S9 garante otimização de tom cena a cena, quadro a quadro, com uma ampla gama de cores e brilho. Além disso, a proporção de 16:10 apresenta TV e filmes da forma como devem ser visualizados. A taxa de atualização dinâmica da linha Galaxy Tab S9 calibra automaticamente de 60 Hz a 120 Hz para equilibrar a capacidade de resposta suave com a eficiência otimizada da bateria.

O entretenimento na linha Galaxy Tab S9 é intensificado pelo áudio espacial entregue por quatro alto-falantes, 20% maiores com sistema AKG e som imersivo Dolby Atmos. Para garantir uma experiência única de som, os usuários do Galaxy Tab S9 podem escolher configurações de som personalizadas para jogos, ouvir música, fazer chamadas de vídeo e muito mais.

Para quem quer desfrutar do entretenimento em ambientes externos, a inovadora tecnologia Vision Booster chegou agora na linha Galaxy Tab S9. Ela detecta automaticamente iluminação com muito brilho e adapta-se para manter a tela vívida.

Possibilidades expandidas

Pela primeira vez em um tablet Galaxy, a tecnologia avançada de resfriamento com câmara de vapor ajuda a potencializar maratonas de streaming, jogos ou edição de vídeos sem perder desempenho. A nova dissipação de calor bidirecional ajuda a manter melhor desempenho em períodos prolongados de uso.

Todos os tablets da família Galaxy Tab S9 vêm com a Galaxy S Pen. Proporcionando experiência parecida com a de uma caneta no papel, a linha Galaxy Tab S9 e a S Pen agora têm classificação IP68 para resistência à água e poeira. A S Pen também pode escrever em barras de pesquisa, navegadores e lojas de aplicativos. Ela foi projetada com material texturizado para conforto na pegada e um ângulo de inclinação mais amplo que permite escrever com mais liberdade.

Com Multi-janelas, até três aplicativos podem ser exibidos de forma customizada, organizada através de janelas facilmente ajustáveis. Pesquise em um navegador, consulte uma imagem na Galeria Samsung, escreva ideias no Samsung Notes, tudo simultaneamente na mesma tela. Ou com a Visualização Pop-Up, os aplicativos podem ser visualizados como janelas flutuantes, e ainda exibir a tela inicial total do tablet.

A Capa Teclado – que no Brasil vem inclusa na caixa de todos os modelos da linha Galaxy Tab S910 – e o Modo DeX permitem aproveitar uma experiência de desktop com o máximo de portabilidade do tablet. Os ângulos ajustáveis e as teclas retro iluminadas da Capa Teclado proporcionam a sensação de um PC em um dispositivo leve, silencioso e extremamente fino.

Por outro lado, o Modo DeX tem uma interface fácil de usar, recursos de redefinição e posicionamento flexíveis de janela e de Segunda Tela para espelhar ou estender a tela do PC para o tablet.

Ecossistema Galaxy

Com sua experiência de dispositivo singular, a linha Galaxy Tab S9 se conecta perfeitamente com o ecossistema Galaxy. Usar ferramentas criativas é algo simples quando os tablets Galaxy Tab S9 estão integrados a outros dispositivos. o recurso Multicontrole19 permite copiar, colar ou arrastar textos e imagens diretamente entre o tablet e o smartphone de maneira simples, possibilitando que os usuários controlem o smartphone com o touchpad do Galaxy Tab S9.

A nova linha também traz apps para criação, como o GoodNotes, que agora permite fazer anotações e escrever diários no Android, lançado exclusivamente para usuários de tablets Galaxy. Além disso, as notas criadas no GoodNotes em todas as plataformas podem ser facilmente compartilhadas e co-editadas simultaneamente.

No Brasil, a linha Galaxy Tab S9 já está disponível nas cores Grafite e Marfim, e em três tamanhos: 14,6 polegadas no Tab S9 Ultra, 12,4 polegadas no Tab S9+, e 11 polegadas no Tab S925, pelos valores sugeridos de R$ 11.499, R$ 9.499 e R$ 7.499, respectivamente.