Novo vídeo sobre a reação de Jenni Hermoso dentro do ônibus da seleção feminina ao beijo de Rubiales

As notícias e novos documentos sobre o polêmico beijo de Luis Rubiales e Jennifer Hermoso continue seguindo um após o outro. Nesta ocasião, surgiu um novo vídeo sobre a reação da protagonista e do resto do nacional feminino na saída do estádio.

Publicado pela conta @Alvise_Official no Twitter, o vídeo revela a conversa entre os jogadores da seleção poucos minutos depois de serem proclamados campeões mundiais, logo na saída do estádio de ônibus. Nele, Jenni Hermoso comenta o incidente com seus companheiros.

Assistir; Novas imagens esclarecendo o que aconteceu entre Rubiales e Jenni Hermoso