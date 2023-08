Novos pagamentos se iniciando hoje (02); confira a lista

O calendário de pagamentos do BPC (Benefício de Prestação Continuada) está passando por uma nova fase, permitindo que milhões de pessoas tenham acesso ao seu auxílio financeiro, que agora está limitado a um salário mínimo. Neste artigo, você acompanhará como consultar o valor a receber e quando ele será depositado em sua conta.

O que é o BPC?

O BPC é um programa de auxílio financeiro oferecido pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência que são incapazes de atuar no mercado de trabalho. Para ser elegível, é necessário que o beneficiário tenha uma renda familiar limitada a 1/4 do salário mínimo por pessoa e esteja inscrito no Cadastro Único.

Transferência de Pagamentos

Desde o dia 25 de julho, o INSS tem realizado a transferência de pagamentos para aposentados, pensionistas e inscritos no BPC. Embora o BPC não seja um benefício previdenciário, ou seja, não é exigida contribuição para recebê-lo, ele é uma responsabilidade do INSS, que repassa o salário todos os meses aos contemplados.

Na primeira semana de depósitos, são beneficiadas as pessoas que têm direito a receber no máximo um salário mínimo, equivalente ao piso da Previdência Social. Além disso, aqueles que possuem o benefício com sequência numérica final de 1 a 5 são os primeiros a receberem a transferência de seus rendimentos.

Calendário de Pagamentos

O calendário de pagamentos do BPC atualmente em vigor refere-se ao mês de julho. O cronograma de agosto terá início no dia 25 e se estenderá até os primeiros cinco dias úteis de setembro. É importante acompanhar as datas para saber quando o valor será depositado em sua conta.

Confira a seguir as datas de pagamento de acordo com o número de inscrição:

Número de inscrição com final 1 – 25 de julho Número de inscrição com final 2 – 26 de julho Número de inscrição com final 3 – 27 de julho Número de inscrição com final 4 – 28 de julho Número de inscrição com final 5 – 31 de julho Número de inscrição com final 6 – 01 de agosto Número de inscrição com final 7 – 02 de agosto Número de inscrição com final 8 – 03 de agosto Número de inscrição com final 9 – 04 de agosto Número de inscrição com final 0 – 07 de agosto



Como Consultar o Valor a Receber?

Para consultar o valor a receber do BPC e saber quando ele será depositado em sua conta, você pode acessar o site oficial do INSS ou ligar para o telefone de atendimento. É importante ter em mãos os documentos pessoais e o número de inscrição no Cadastro Único para facilitar o processo de consulta.

Formas de Recebimento

O BPC é depositado em uma conta bancária informada pelo beneficiário no momento da aprovação do benefício. O valor é limitado a um salário mínimo, o que atualmente equivale a R$ 1.320. Além disso, o titular do benefício recebe um cartão magnético em seu nome, que pode ser utilizado para saques.

Ademais, o calendário de pagamentos do BPC passa por novas fases, permitindo que mais pessoas tenham acesso ao auxílio financeiro. É importante ficar atento às datas de pagamento e consultar regularmente o valor a receber. O BPC é uma ajuda fundamental para idosos e pessoas com deficiência que necessitam de amparo financeiro.