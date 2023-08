Novos rumores apontam para possível relação entre Neymar e Natti Natasha

Neymar está sempre sob os holofotes. Seja sobre futebol ou seus parceiros.

Neymar tem sido ligado a várias mulheres, incluindo Bárbara Berlusconi, Rihanna e Anitta.

Mas agora, depois de rumores de um rompimento com Biancardiuma postagem no Instagram está mais uma vez levantando as sobrancelhas.

Iniciar, Neymar pode ser visto em sua sala, com a TV ligada, assistindo a um Natti Nattasha videoclipe onde ela aparece muito seminua.

O jogador do PSG resolveu postar em seus stories e citar a cantora, que está namorando Raphy Pina.

parceiros de Neymar

Carolina Dantas (2011-2013)

Bruna Marquezine (2013-2014, 2016-2018)

Tatiane Soutto (2019)

Bruna Biancardi (2020-presente)

Quem é Raphy Pina?

Rafael Antonio Pina Nieves, mais conhecido como Raphy Pinaé um produtor musical e empresário porto-riquenho.

Ele é o fundador e CEO da Pina Records, uma das gravadoras de maior sucesso em Porto Rico, tendo trabalhado com Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Nattie Natasha e Anuel AA.

Iniciou sua carreira na música na década de 1990, trabalhando como DJ e promotor de eventos. Em 2002 fundou a Pina Records.

Ele também é um empresário de sucesso e possui vários negócios, incluindo uma linha de roupas, uma linha de perfumes e um restaurante.

Ele é um filantropo ativo e doou milhões de dólares para instituições de caridade em Porto Rico e em todo o mundo, e é conhecido por manter um relacionamento com Natti Nattashacom quem tem um filho.

No entanto, em 2022, Pina foi condenado por duas acusações de posse ilegal de armas. Ele foi condenado a 41 meses de prisão e três anos de liberdade condicional.

Ele está cumprindo sua sentença em uma prisão federal em Porto Rico.