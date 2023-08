Nubank anuncia EXCELENTE NOVIDADE para quem está com dívidas

Diante do cenário econômico atual do Brasil, é bastante comum deparar-se com indivíduos que se encontram em situações de endividamento. Aliás, o número de pessoas com o “nome sujo” chegou a níveis históricos, fazendo com que diversas instituições se mobilizassem para contribuir em fazer a situação regredir. Dentre os bancos, está o Nubank.

Vale pontuar aqui que, recentemente o Nubank está ocupando o quarto lugar num ranking dos maiores bancos em relação ao número de clientes.

Portanto, as iniciativas adotadas pela instituição financeira tem e terão um impacto muito grande na vida de milhares de pessoas e, consequentemente, na economia como um todo.

Enfim, que o banco está participando do Desenrola Brasil, muitas pessoas já sabem. Afinal, o posicionamento da instituição sobre a adesão ao programa era um dos mais aguardados. A novidade então, está nas condições especiais que foram anunciadas no último dia 09.

Então, se você é cliente do Nubank e está endividado, precisa saber dos benefícios disponibilizados pelo banco digital a partir de agora.

Assim, você poderá aproveitar todas as facilidades anunciadas para sair definitivamente do vermelho e reorganizar a sua vida financeira.

Para isso, reunimos nesse texto todas as informações que você precisa. Vamos lá? Continue essa leitura com a gente.

Condições especiais para a renegociação de dívidas do Nubank

O Nubank recentemente aderiu ao programa governamental, tornando-se um dos últimos participantes. Até o momento, mais de um milhão de cidadãos brasileiros com débitos de até R$100 tiveram seus registros de inadimplência removidos.



De acordo com informações fornecidas pelo Nubank, para os indivíduos enquadrados na Faixa II do programa Desenrola, descontos de até 98% serão disponibilizados. Além desse benefício substancial, a fintech também apresentará condições especiais adicionais, incluindo:

Facilidade de pagamento em até 36 parcelas;

Flexibilidade na definição de entrada e datas de vencimento;

Múltiplas opções de acordos personalizados.

A Faixa II do programa Desenrola abrange cidadãos brasileiros com renda variando entre R$2.640 e R$20 mil, que possuem débitos bancários contraídos no período entre 2019 e 31 de dezembro de 2022. Importante ressaltar que não há um limite máximo para o valor que pode ser objeto de renegociação.

“Após concluir a análise técnica dos requisitos já disponíveis do Desenrola, o Nubank confirma que participará do programa. A instituição dará baixa na negativação das pessoas com dívidas de até R$ 100 e compartilhará mais detalhes de sua adesão conforme avançar no processo.”, pontuou o banco digital em um comunicado.

Como fazer para renegociar as dívidas do Nubank?

O Nubank está comprometido em estabelecer uma comunicação direta com os clientes que reúnem as condições necessárias para a renegociação de suas dívidas.

Com o intuito de fornecer clareza e transparência, a instituição informará de maneira direta e precisa sobre as oportunidades de renegociação disponíveis para cada cliente em questão.

Aqueles que estiverem interessados em reorganizar suas obrigações financeiras terão diversas opções à disposição para realizar esse processo.

Por meio do aplicativo móvel, número de telefone dedicado ou das plataformas parceiras, Acordo Certo e Serasa Limpa Nome, os clientes poderão acessar as informações necessárias para dar início à renegociação.

É fundamental ressaltar que, em todos os cenários, será requerido que os indivíduos estabeleçam um contato direto com o Nubank, a fim de garantir um processo personalizado e ajustado às suas circunstâncias particulares.

É importante notar que a intervenção do governo não está envolvida nesse procedimento, assegurando que a negociação ocorra diretamente entre o cliente e a instituição financeira, promovendo uma abordagem direta e eficaz para resolver pendências financeiras.

Informações adicionais

Para se ter uma ideia mais concreta sobre o Desenrola Brasil, só nas duas semanas iniciais do Programa Desenrola Brasil, mais de R$ 2,5 bilhões em dívidas foram renegociados, abrangendo mais de 400 mil contratos.

Esse valor engloba a Faixa 2, destinada a indivíduos com renda de até R$ 20 mil e dívidas em instituições bancárias, sem limite de valor.

No mesmo período, os bancos também removeram a negativação de aproximadamente 3,5 milhões de registros de clientes, cujas dívidas bancárias não ultrapassavam R$ 100.

Mas, vale ressaltar que essa análise não contempla a exclusão de registros provenientes de outros credores que não sejam instituições bancárias.