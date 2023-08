NUBANK anuncia NOVIDADE para seus clientes que usam CARTÃO DE CRÉDITO! Começa valer dia 07

A Nubank, uma das principais fintechs do Brasil, está sempre buscando inovar e oferecer soluções práticas e seguras para seus clientes. A novidade da vez é sobre cartão de crédito . Esta opção, que será disponibilizada gradualmente para todos os clientes, proporciona uma camada extra de segurança e conveniência para as transações online.

A Nubank surgiu com o objetivo de simplificar a vida financeira das pessoas, proporcionando uma relação mais saudável com o dinheiro. A fintech oferece diversos produtos e serviços que podem ser gerenciados diretamente pelo aplicativo, incluindo o cartão virtual.

Cartão Virtual Nubank

O cartão virtual Nubank foi criado para facilitar as compras online. Ele também pode ser usado em carteiras digitais, como Google, Apple e Samsung Pay para compras físicas por aproximação.

A partir de 7 de agosto de 2023, os clientes do Nubank poderão criar cartões virtuais temporários que expiram automaticamente após 24 horas. Isso elimina a necessidade de bloquear ou excluir o cartão de sites menos confiáveis ou de sites onde você fará apenas uma compra específica.

Como Funcionará?

Dentro do aplicativo Nubank, é possível criar dois tipos de cartões virtuais. Os cartões virtuais permanentes são ideais para cadastros em sites e aplicativos de uso frequente, como carteiras digitais, assinaturas e serviços de streaming, delivery ou transporte.

Para compras menos frequentes, em sites e aplicativos onde a confiança é menor, é possível criar um cartão virtual temporário que expira em 24 horas. Durante esse período, o cliente pode realizar quantas compras quiser, sendo permitido ter apenas um cartão virtual temporário por vez.

Criando um Cartão Virtual Temporário

Criar um cartão virtual temporário é um processo simples e rápido. Aqui estão os passos:



Na tela inicial do aplicativo, toque em “Meus cartões”; Em seguida, em “Criar cartão virtual temporário”; Digite sua senha de 4 dígitos; Toque em “Ver dados do cartão” e insira sua senha novamente para acessar as informações.

Após 24 horas, o cartão será automaticamente excluído e você receberá uma notificação sobre isso. Enquanto estiver ativo, na página “Meus cartões” você pode verificar quantas horas restam para o cartão ser apagado automaticamente.

Acessando o Histórico de Transações

O histórico de transações feitas com os cartões temporários pode ser acessado na área de “Cartão de crédito”. Se precisar solicitar estorno, parcelar compras ou reportar uma operação, basta clicar sobre a compra e seguir as orientações.

Recomendações de Uso Cartão Temporário Nubank

Não é recomendado usar o cartão temporário para efetuar compras de shows, jogos de futebol, etc, pois em algumas situações será preciso apresentar o cartão físico no momento do evento. O cartão virtual temporário é apenas mais uma dessas soluções, proporcionando uma camada extra de segurança e conveniência para as transações online.