Nubank anuncia novidade SURPREENDENTE para os lares brasileiros; Confira qual

O renomado banco digital Nubank acaba de apresentar ao mercado uma solução inovadora que promete transformar a forma como os brasileiros protegem seus lares. O Nubank Lar Seguro, um seguro residencial desenvolvido em parceria com a gigante seguradora Chubb, chega como uma alternativa acessível e descomplicada para garantir a tranquilidade dos lares brasileiros.

Com um foco determinado em oferecer proteção financeira e assistência pronta contra imprevistos domésticos, o Nubank Lar Seguro se destaca por sua abordagem simples e confiável. Através dessa nova oferta, os clientes podem desfrutar de uma série de vantagens que vão desde assistência 24 horas para emergências até reembolsos em caso de roubo, furto, danos elétricos e incêndios

“O seguro residencial do Nubank oferece proteção 24 horas e sete dias por semana contra acidentes e evita um grande impacto no seu planejamento financeiro. Ou seja, caso passe por algum imprevisto que faça parte das coberturas da sua apólice do seguro, basta abrir o nosso app e acionar o Nubank Lar Seguro para te ajudarmos a lidar com esses imprevistos de forma rápida e simples”, explica o Nubank em seu blog.

Saiba como realizar a contratação

O Nubank Lar Seguro apresenta uma forma simples e ágil para as famílias brasileiras protegerem seus lares, além da possibilidade de realizar uma simulação antes de concluir a contratação. Veja o passo a passo a seguir:

Abra o aplicativo e acesse a aba “Planejamento”

Dentro da seção de seguros, clique em “Lar Seguro”

Confirme o endereço cadastrado, certificando-se de que todos os detalhes estão corretos.

Indique se a residência é uma casa ou apartamento. Se for uma casa, será preciso especificar se ela foi construída com tijolos ou madeira.

Informe a natureza da ocupação do imóvel (próprio, alugado, ou se se enquadra em alguma outra categoria)

Insira a área em metros quadrados ou o número de quartos

Analise as propostas de seguro disponíveis

Aqueles que desejarem ajustar o valor da indenização ou adicionar coberturas extras, devem clicar em “Editar seguro”

Escolha a opção de pagamento mensal para o Nubank Lar Seguro

Revise o resumo completo da apólice do Nubank Lar Seguro.

Por fim, basta clicar em “Contratar seguro” e digitar a senha de 4 dígitos.

Após seguir todos os passos acima, os usuários devem aguardar alguns minutos enquanto o processo de confirmação do seguro e a emissão do certificado são concluídos. Assim que tudo estiver pronto, o banco digital enviará uma notificação para o cliente.

Conheça outras opções de seguro do Nubank

A gama de opções de seguro no Nubank vai muito além do seguro residencial. Com o compromisso de fornecer soluções abrangentes e convenientes, o Nubank oferece uma variedade de outros tipos de seguro para atender às necessidades individuais de seus clientes. Aqui estão algumas das opções disponíveis:



Essa ampla variedade de opções demonstra o comprometimento do Nubank em proporcionar aos seus clientes não apenas soluções financeiras inovadoras, mas também proteção abrangente em diversas áreas de suas vidas. Cada produto de seguro é desenvolvido para oferecer tranquilidade e segurança aos usuários do banco digital. Mais informações sobre os seguros do Nubank podem ser obtidas nos canais oficiais da instituição.