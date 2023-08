Nubank bate o martelo e CONFIRMA liberação de empréstimo com primeiro pagamento somente em 90 dias

O empréstimo do Nubank, sem dúvidas, tem sido visto como uma excelente alternativa para muitas pessoas que desejam ter acesso a um valor específico para uma reforma, estudos, viagem, etc., de um modo prático e rápido.

Afinal, bastam alguns cliques para que o dinheiro já entre na sua conta e você possa colocar em prática aquele plano que, há tanto tempo, permanecia no papel.

Entretanto, sabemos que muitas pessoas ainda não haviam feito essa contratação por conta da necessidade de iniciar o pagamento das parcelas logo no mês da contratação do empréstimo.

A boa notícia é que, agora, essa situação pode mudar. Afinal, recentemente, o Nubank confirmou liberação de empréstimo com primeiro pagamento somente em 90 dias. Saiba mais lendo este texto!

Nubank CONFIRMA liberação de empréstimo com primeiro pagamento somente em 90 dias

Ter, pelo menos, três meses para começar a pagar pelo empréstimo é uma ajuda que pode fazer toda a diferença na hora de organizar as finanças.

E agora, ao contratar um empréstimo pessoal pelo Nubank, é possível solicitar que o primeiro pagamento ocorra apenas três meses depois da contratação.

Essa possibilidade tem aberto caminhos para que muitas pessoas possam pagar contas atrasadas, restabelecer as finanças e, só então, fazer o pagamento do empréstimo propriamente dito.

Para ter acesso a esse benefício, é muito simples. Veja o passo a passo a seguir e tire as suas dúvidas!



Você também pode gostar:

Passo a passo para solicitar empréstimo no Nubank

Primeiramente, acesse a sua conta Nubank normalmente; Toque na opção “Pegar emprestado”; Faça uma simulação do seu empréstimo, escolhendo a data de pagamento, a quantidade de parcelas e o valor que será pego emprestado; Revise todas as informações e clique em “Continuar”; Feito isso, um contrato será gerado para que você “assine” virtualmente, ao colocar a sua senha no app. Se tudo estiver certo, aceite o contrato, coloque a sua senha e pronto!

Apenas com esses poucos passos já é possível ter acesso ao empréstimo Nubank. Lembrando que é importante verificar a data de vencimento da primeira parcela, pois é você quem seleciona isso antes de fechar o contrato, ok? E se você quer pagar daqui 3 meses, deve deixar isso claro no momento do preenchimento das informações.

Não consigo solicitar empréstimo, e agora?

É válido termos em mente que muito embora o Nubank possa estar liberando empréstimos com o primeiro pagamento para daqui 90 dias, a verdade é que nem todos os usuários têm acesso ao dinheiro emprestado.

Isso porque, assim como ocorre com outros bancos, o Nubank também avalia o CPF e as atividades financeiras de seus clientes antes de, simplesmente, liberar uma quantia para empréstimo.

É por isso, inclusive, que nem sempre você terá o mesmo valor liberado dentro do app. Esse valor varia de acordo com uma série de fatores sobre os seus comportamentos financeiros.

Isso quer dizer que se você tentou solicitar o empréstimo e ele não está disponível no momento, é necessário aguardar a liberação dentro do app. Quanto a isso, não há como resolver de outra maneira.