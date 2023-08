Nubank chega com NOVA modalidade de cartão; Conheça agora

No início de agosto uma mudança inesperada relacionada aos cartões virtuais do Nubank pegou os clientes da instituição de surpresa, deixando muitos perplexos diante dos cancelamentos automáticos do serviço. Agora existe a possibilidade dos usuários gerarem cartões virtuais com duração de apenas 24 horas.

Como um gigante bancário digital, o Nubank há muito tempo tem sido um defensor de transações online seguras para seus usuários. A introdução do serviço de criação de cartões virtuais do Nubank com duração de 24 horas foi pensada visando a segurança dos clientes que utilizam o meio de pagamento.

Veja os principais motivos para utilizar o cartão virtual

A segurança das transações online tornou-se uma preocupação central à medida que o comércio eletrônico continua a crescer em popularidade. Nesse contexto, o uso de cartões virtuais tem se destacado como uma opção cada vez mais segura para realizar compras online.

Um cartão virtual é uma versão temporária e limitada do cartão de crédito ou débito físico, criada especificamente para uma única transação ou para um período de tempo determinado. Confira as principais razões pelas quais as compras no e-commerce tornam-se mais seguras com o cartão virtual:

Isolamento de Dados Sensíveis: Ao usar um cartão virtual, o usuário evita expor os detalhes do seu cartão de crédito ou débito reais a lojas online. Em vez disso, um número de cartão único é gerado para cada transação. Isso reduz significativamente as chances de que suas informações financeiras sejam comprometidas em caso de violação de dados por parte dos varejistas.

Limite de Uso: Os cartões virtuais têm limites de valor e tempo pré-definidos. Isso significa que, mesmo que alguém mal-intencionado obtenha os detalhes do cartão virtual, eles não poderão gastar mais do que o limite estabelecido ou além do período de validade do cartão. Isso ajuda a evitar compras não autorizadas e a limitar possíveis prejuízos.

Em suma, usar um cartão virtual para fazer compras online oferece uma camada adicional de segurança em comparação com o uso direto do cartão físico. Ao isolar os dados sensíveis, limitar o uso e prevenir fraudes, os cartões virtuais proporcionam tranquilidade e confiança ao realizar transações no e-commerce.

Veja como gerar um cartão virtual no Nubank

Quando se trata de compras menos frequentes, especialmente em sites e aplicativos que não inspiram total confiança, o Nubank sugere que seus clientes utilizem o cartão virtual com prazo de 24 horas. Veja a seguir como gerar o cartão:



Na tela principal do aplicativo, acesse a seção “Meus cartões”.

Selecione a opção “Criar cartão virtual temporário”.

Insira a senha de 4 dígitos para prosseguir.

Toque em “Ver dados do cartão” e, para acessar as informações, insira novamente a senha.

Após o decorrer das 24 horas, o cartão será automaticamente excluído, e segundo informações disponibilizadas pelo Nubank, o usuário receberá uma notificação sobre a exclusão. No entanto, vale ressaltar que enquanto o serviço estiver ativo, na área “Meus cartões” é possível verificar o tempo restante até que o cartão seja apagado automaticamente.

O banco digital também informa que só é possível gerar um cartão virtual com validade de 24 horas por vez, apesar disso, os clientes podem gerar outros cartões virtuais sem prazo de validade. Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas nos canais oficiais do Nubank.