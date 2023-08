Nubank cria NOVA modalidade de cartão de crédito; Confira a novidade

A fintech brasileira pioneira em inovação, Nubank, deu um passo audacioso para redefinir a segurança das transações online com o lançamento de seu novo cartão de crédito virtual temporário. Este cartão revolucionário, que entra em vigor desde a última segunda-feira (7), promete elevar os padrões de proteção dos clientes, apresentando uma solução inovadora para compras na internet.

A iniciativa visa atender às crescentes preocupações com a segurança cibernética e oferecer aos usuários uma alternativa confiável para efetuar compras online. Esse novo cartão de crédito virtual do Nubank possui uma validade de 24 horas a partir do momento de sua geração, tornando-o uma escolha ideal para transações pontuais e rápidas.

Esse novo recurso estará disponível para todos os usuários do Nubank que possuem o cartão de crédito, sendo implementado gradualmente ao longo dos próximos meses para garantir uma transição suave e uma experiência aprimorada para todos os clientes. Com limites de crédito e opções de parcelamento idênticos aos do cartão principal, o cartão de crédito virtual temporário não só oferece segurança, mas também mantém a flexibilidade financeira que os clientes da Nubank já conhecem.

Uma característica deste novo recurso é sua capacidade de ser utilizado em uma ampla gama de transações online, incluindo compras em sites e aplicativos. Isso proporciona aos usuários a confiança necessária para explorar o mundo do comércio eletrônico sem se preocupar com a exposição excessiva de seus dados financeiros.

Veja como gerar o cartão virtual

O Nubank apresenta uma maneira rápida e segura de utilizar um cartão de crédito virtual com validade de apenas 24 horas. Saiba como gerar um cartão de crédito temporário do Nubank para fazer compras online:

Abra o aplicativo Nubank e, na tela inicial, localize e clique na opção “Meus Cartões”. Uma vez dentro dessa seção, será possível localizar os dizeres “Criar cartão virtual temporário”.

Nesta etapa, será preciso selecionar a opção “Criar cartão temporário” e inserir a senha de quatro dígitos.

Após a confirmação da senha, basta aguardar alguns instantes enquanto o sistema gera o cartão virtual. Uma vez concluído o processo, o usuário será notificado.

Após a conclusão destes três passos simples, o cartão de 24 horas do Nubank estará pronto para utilização, assegurando transações online convenientes e seguras. É importante ter em mente que a curta validade do cartão adiciona uma camada extra de segurança para todas as transações digitais.

Conheça o novo serviço do Nubank



De acordo com informações disponibilizadas pelo Nubank, após o período de 24 horas, o cartão será automaticamente excluído. Além disso, durante o período de ativação, é possível verificar o tempo restante para a remoção automática na seção “Meus cartões”.

Já o histórico completo das transações realizadas com os cartões temporários está acessível na categoria “Cartão de crédito”. Caso surja a necessidade de solicitar estorno, parcelar uma compra ou reportar uma operação, basta clicar na compra e seguir as orientações do banco digital.

Vale ainda mencionar que o uso do cartão temporário para adquirir ingressos de shows, ingressos para jogos de futebol e situações similares não é recomendado. Para o Nubank, o cartão virtual não é ideal para essas situações já que em alguns casos a apresentação do cartão físico pode ser requisitada durante o evento.