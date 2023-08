NUBANK divulga GRANDE CONQUISTA e anima todos seus clientes

O Nubank é conhecido por sua inovação no setor bancário, mas também é celebrado por seu atendimento ao cliente de alta qualidade. Em um setor muitas vezes marcado por experiências frustrantes de atendimento ao cliente, o Nubank se destaca pela positividade e eficácia.

Reconhecimento pelo Atendimento ao Cliente

No último dia 3 de agosto de 2023, o Nubank recebeu o Selo RA1000 do site Reclame Aqui. Este prêmio reconhece as empresas que têm excelentes índices de atendimento ao cliente.

Além disso, o Nubank recentemente se tornou a quarta maior instituição financeira do Brasil em termos de número de clientes. Em julho de 2023, a empresa tinha 80 milhões de clientes no Brasil e 85 milhões na América Latina. Esses números incluem as operações no México e na Colômbia.

O Nubank também é uma das três instituições financeiras com o menor índice de reclamações no país, de acordo com o Banco Central. Entre as cinco maiores instituições financeiras do Brasil, o Nubank é a única a ter o selo RA1000.

Como o Selo RA1000 é Concedido?

Para ser elegível ao Selo RA1000, uma empresa precisa atender a cinco critérios:

Ter um número de avaliações igual ou superior a 50; Ter um Índice de Resposta igual ou superior a 90%; Ter um Índice de Solução igual ou superior a 90%; Ter uma Média das Avaliações (dadas pelo consumidor) igual ou superior a 7; Ter um Índice de Novos Negócios (Voltaria a fazer negócios?) igual ou superior a 70%.

A equipe do Reclame Aqui monitora diariamente as reclamações das empresas elegíveis ao selo. Se a empresa passar por esta análise sem nenhuma inconformidade, ela recebe o selo RA1000.

Desempenho do Nubank



Nos últimos seis meses, o Nubank recebeu as seguintes notas:

Reclamações respondidas: 98,5%

Voltariam a fazer negócio: 77,1%

Índice de solução: 90,4%

Por que o Nubank é Referência em Atendimento ao Cliente?

Desde 2017, o Nubank é o primeiro colocado na categoria Bancos e Cartões Digitais do Prêmio Reclame Aqui. Em 2022, a empresa também ganhou o prêmio na categoria Plataformas Digitais de Investimentos.

O atendimento ao cliente do Nubank está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os clientes podem entrar em contato com a empresa por chat no aplicativo, e-mail ou telefone. Desde a fundação do Nubank em 2013, os clientes economizaram mais de 248 milhões de horas em filas e ao telefone para resolver seus problemas com instituições financeiras. Esses dados são do relatório de ESG do Nubank de 2022.

O Nubank também prioriza a acessibilidade. A empresa oferece um canal exclusivo para atendimento em Libras.