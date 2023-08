NUBANK é alvo de GOLPES? Saiba os detalhes das fraldes e veja como evitar

É interessante saber que a Nubank lançou sua própria criptomoeda em março de 2023. Assim, alcançou uma valorização impressionante de 2.000%, chamando a atenção do mercado. No entanto, esse sucesso também atraiu a atenção de golpistas que falsificaram a moeda digital.

De acordo com os dados do Gecko Terminal, sete unidades da criptomoeda da Nubank começaram a ser negociadas por meio de uma exchange descentralizada (DEX) no mercado de criptomoedas. A PancakeSwap v2, uma das DEXs, conseguiu movimentar R$ 30 mil em um período de 24 horas, com uma liquidez de R$ 100 mil.

Esse processo de negociação ocorreu por meio de redes descentralizadas, como a Binance Smart Chain (também conhecida como BNB Chain). Nesse ambiente, a criptomoeda é negociada usando o saldo em BUSD, que é a stablecoin da Binance, com seu valor atrelado ao dólar.

Essa situação destaca a importância de se tomar precauções ao lidar com criptomoedas e participar de transações em plataformas descentralizadas. A volatilidade do mercado e os riscos associados a golpes e falsificações são questões a serem consideradas por qualquer pessoa que queira se envolver nesse ecossistema.

Por que golpe como esses com a Nubank são comuns nos criptoativos?

É verdade que a falta de compreensão do ecossistema de criptomoedas é um dos principais fatores que contribui para que as pessoas caiam em golpes. Muitas vezes, o público em geral é atraído por promessas de retornos substanciais em curto período de tempo. Assim, isso cria uma oportunidade para criminosos se aproveitarem da vulnerabilidade, inclusive do próprio mercado.

A natureza técnica das criptomoedas pode tornar difícil para o investidor médio distinguir entre uma oferta legítima e um golpe. Golpistas podem facilmente apresentar histórias complexas e de difícil compreensão, que soam legítimas para os ouvintes.

A designação do Banco Central (BC) como regulador do mercado de criptomoedas por meio do Decreto nº 11.563 em junho deste ano é um passo importante para a criação e implementação de regulamentações claras no setor. Ao estabelecer diretrizes claras para a operação de exchanges, por exemplo, o BC pode assegurar que apenas entidades que atendam a certos padrões possam operar no mercado.

Além disso, campanhas de educação financeira focadas em criptomoedas e a promoção de boas práticas também são essenciais para proteger os investidores. A compreensão adequada das características, riscos e oportunidades das criptomoedas pode ajudar as pessoas a tomar decisões informadas e evitar cair em armadilhas fraudulentas.



Como evitar que aconteçam esses golpes?

“Regras de bolso” foram compartilhadas para ajudar as pessoas a ficarem mais atentas aos golpes no mercado de criptomoedas. Isso é bastante útil e importante para a proteção dos investidores. Aqui estão os principais pontos destacados:

Desconfie de promessas de retornos garantidos e/ou excessivamente altos;

Faça pesquisas para verificar se a plataforma ou projeto fornece detalhes claros sobre equipe, localização, modelo de negócios e objetivos. A falta de informações transparentes é um sinal de alerta;

Tente entender, mesmo que em um nível básico, como a plataforma ou projeto realmente funciona. Esquemas fraudulentos frequentemente usam jargões técnicos para confundir investidores. Caixas pretas e fórmulas mágicas também são sinais suspeitos;

Fique desconfiado de plataformas ou pessoas que pressionam exageradamente para investir rapidamente, usando táticas como “ofertas limitadas” ou “oportunidades únicas”;

Esteja atento a esquemas de pirâmide que podem se disfarçar como “oportunidades de negócio” e priorizam a indicação de novos membros com promessas de lucros elevados. Tome cuidado;

Por fim, se algo parece ser bom demais para ser verdade, provavelmente é.

Seguir essas diretrizes pode ajudar os investidores a evitar cair em golpes e a tomar decisões mais informadas e prudentes ao explorar o mercado de criptomoedas.