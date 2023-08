Com o propósito de oferecer mais segurança e informação, o Nubank emite importante alerta para os seus clientes, visando a conscientização das pessoas com relação aos possíveis golpes que podem acontecer.

Afinal, não é novidade para ninguém que, no Brasil e no mundo, milhares de pessoas são vítimas de golpes financeiros, sendo levadas a fazer pagamentos equivocados, apresentar dados sensíveis do cartão de crédito, entre outros fatores.

Pensando nisso, trouxemos mais informações sobre o assunto. Acompanhe.

Nubank emite importante alerta para seus clientes envolvendo golpes

A estimativa é que desde o ano passado, o número de golpes financeiros tenha crescido cerca de 92% no Brasil. Esse número, sem dúvidas, é extremamente assustador, e tem levantado a bandeira de alerta para esse tipo de situação.

Pensando nisso, o Nubank emitiu um comunicado declarando que, a partir de agora, está participando da campanha nacional intitulada como “Tem Cara de Golpe”?

Desse modo, tem como objetivo levar informações mais precisas para as pessoas, garantindo que elas possam se proteger de possíveis golpes.

Afinal, infelizmente os golpistas estão sempre estudando “novas formas” de persuadir suas vítimas, e, por isso, ter conhecimentos sobre esse assunto é crucial para garantir uma proteção a mais.



O que é a campanha “Tem Cara de Golpe?”

A campanha “Tem Cara de Golpe”, foi desenvolvida pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), juntamente com o apoio do Banco Central, e tem como propósito levar mais informações sobre possíveis golpes que os brasileiros podem sofrer.

Como existem diferentes tipos de golpes, tanto pessoal quanto virtualmente, a campanha foi feita justamente para sempre manter a população informada sobre as possíveis “mudanças” que vêm acontecendo nesse universo, visando deixar todos a par dos possíveis golpes que estão sendo praticados.

O que considerar na hora de se proteger de um golpe?

Com base na campanha em questão, o Nubank emitiu um comunicado para seus clientes, apresentando uma série de dicas, como:

Fique atento à urgência: Se alguém pedir informações pessoais suas, como número do cartão, dados da conta bancária ou outros dados sensíveis, fique atento! Se houver urgência, como, por exemplo, promessas de que você precisa “correr” para poder receber algo em troca, ou mesmo ganhar mais dinheiro, desconfie! Os criminosos costumam usar o gatilho do tempo curto para impedir que suas vítimas pensem sobre o assunto e ajam de forma impulsiva.

Se alguém pedir informações pessoais suas, como número do cartão, dados da conta bancária ou outros dados sensíveis, fique atento! Se houver urgência, como, por exemplo, promessas de que você precisa “correr” para poder receber algo em troca, ou mesmo ganhar mais dinheiro, desconfie! Os criminosos costumam usar o gatilho do tempo curto para impedir que suas vítimas pensem sobre o assunto e ajam de forma impulsiva. Desconfie do que parece ser “bom demais”: A gente sabe, todo mundo gostaria de ter uma fonte de renda melhor e maior. No entanto, isso não quer dizer que devemos acreditar em todas as propostas que chegam até nós, concorda? No caso dos golpes, fique atento quando uma proposta parecer muito exagerada, muito fácil e muito simples. Por exemplo, dizer que você vai receber R$ 10 mil ao transferir R$ 1 mil, não faz sentido algum, não é mesmo?

Esses dois pontos precisam ser sempre levados em conta. E lembre-se, não compartilhe informações pessoais e sensíveis – sensíveis no sentido de que permitirão que a pessoa acesse a sua conta em outro celular, por exemplo -, e assim será possível se proteger ainda mais dos golpes.

Se tem cara de golpe, busque investigar!