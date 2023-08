Nubank faz parceria com a Uber e SURPREENDE brasileiros; Veja o que muda

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do mundo, e sempre busca trazer novos produtos e serviços inovadores aos seus clientes. Nesse sentido, recentemente a instituição financeira fez uma parceria com a Uber, um aplicativo de transportes amplamente utilizado no Brasil. Essa novidade promete facilitar o pagamento das corridas, com a possibilidade de utilização de crédito ou débito pelo aplicativo do banco.

Sendo assim, com a promessa de tornar o pagamento das viagens mais prático, o NuPay também oferece limite de crédito adicional em alguns casos. De acordo com o Nubank, ao pagar a viagem do Uber com o NuPay o cliente do banco tem uma chance de receber um limite extra naquela transação. Com isso, é possível realizar o pagamento no crédito sem consumir o limite do cartão.

No entanto, essa liberação de limite adicional não está disponível para todos os usuários. Isso porque o limite extra no crédito depende de um algoritmo, e está sujeito a análise de crédito por parte do Nubank, fazendo com que o processo seja diferente para cada cliente.

“Para os pagamentos de viagens da Uber com NuPay, você não precisa dividir os dados do seu cartão de crédito ou débito, e é tudo feito automaticamente. Então, uma vez aprovado, o pagamento é feito com apenas um clique”, explicou o Nubank em nota.

Como pagar a viagem do Uber com o NuPay?

Para conseguir realizar pagamentos do Uber pelo Nubank, é necessário que o usuário realize alguns processos tanto no aplicativo de viagens como no NuPay .Para isso, basta seguir os passos simples a seguir:

Primeiro, abra o aplicativo da Uber, disponível para Android e iOS;

Em seguida, vá até a seção “Conta”;

Selecione a opção “Pagamentos”;

Na seção “Formas de Pagamento”, toque em “Adicione uma forma de pagamento”;

Agora, selecione a opção “Nubank”;

Abra o aplicativo do Nubank;

Dentro do aplicativo, selecione se deseja aprovar compras no crédito ou débito, ou pagando com o saldo da conta;

Confirma o processo digitando a senha de 4 dígitos;

Pronto! Após esses passos o pagamento do Uber com Nubank já está habilitado, basta que o usuário selecione o Nubank como forma de pagamento ao final das corridas.



Você também pode gostar:

Novo empréstimo do Nubank

Além da parceria com a Uber, o Nubank agora está oferecendo um novo serviço inovador aos seus clientes, o qual permite conseguir empréstimos de até R$ 150 mil pelo aplicativo da empresa. Além disso, as condições de pagamento são muito atrativas.

Sendo assim, esta nova linha de crédito do Nubank utiliza o Tesouro Direto como garantia, oferecendo até R$ 150 mil para os clientes do banco. Além disso, essa linha de crédito permite um parcelamento em até 48 vezes, o que corresponde a quatro anos.

Este novo serviço financeiro do Nubank apenas é possível devido a uma operação chamada alienação fiduciária. Esse tipo de operação pode ser feita por quem possui um imóvel, automóvel, dinheiro guardado ou investido. Também é possível utilizar qualquer outro bem que se encaixe como garantia no momento de realizar um empréstimo.

Desta maneira, a alienação fiduciária fornece uma posse temporária do bem em questão, para a instituição financeira que está emprestando o dinheiro, neste caso, o Nubank. Quando o valor do empréstimo é pago em sua totalidade, o cliente do banco volta a ter posse total de seu bem.