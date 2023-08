O Nubank, uma das principais instituições financeiras do país, mantém uma trajetória de constante evolução para proporcionar a melhor experiência aos seus clientes. Um dos pilares do sucesso do Nubank é a eficiência operacional que permeia todas as suas operações. Essa abordagem permite que a empresa mantenha seus custos operacionais baixos, o que, por sua vez, se traduz em vantagens tangíveis para os clientes, como tarifas competitivas e produtos financeiros de alto valor.

Nubank ganha Selo RA 1000 do Reclame Aqui por excelente atendimento ao cliente

Com uma ampla gama de serviços oferecidos, o banco tem se destacado de maneira notável, conquistando a aprovação e celebração dos usuários. Nesta semana, a empresa divulgou os resultados do segundo trimestre do ano, revelando um desempenho que mais uma vez superou as expectativas dos analistas.

Triunfo no segundo trimestre: Nubank impressiona com seus resultados

A fintech não apenas conseguiu manter seus custos operacionais em níveis baixos, mas também aprimorou suas estratégias de monetização. Em suma, tudo isso ocorreu simultaneamente a investimentos significativos em expansão, ampliação da base de clientes e a manutenção de um alto nível de satisfação entre os usuários.

Com mais de 85 milhões de clientes, abrangendo tanto pessoas físicas quanto empresas na América Latina, o Nubank é um exemplo de sucesso no cenário financeiro atual. Surpreendentemente, estima-se que a cada dois adultos no Brasil, um deles seja cliente do banco.

Crescimento exponencial e compromisso com eficiência

O crescimento exponencial aliado a investimentos robustos em expansão e inovação podem desempenhar um papel significativo na qualidade dos serviços e no fluxo de caixa de qualquer empresa.

No entanto, no caso do Nubank, uma premissa fundamental é a busca contínua pela eficiência. Lívia Chanes, líder de Operações da empresa no Brasil, enfatiza essa abordagem: “No Nu, isso é mitigado com uma máxima: eficiência”, afirmou ao Estadão.



Cliente em foco: o segredo do sucesso do Nubank

O balanço recentemente divulgado, datado do dia 15, revelou um marco importante: a Receita Média Mensal por Cliente Ativo (conhecida como ARPU, em inglês) ultrapassou a marca dos US$ 9 pela primeira vez. Clientes de longa data, por sua vez, contribuem com um ganho mensal médio de US$ 24.

Desse modo, à medida que a empresa continua a monetizar sua crescente base de clientes, ela mantém seu custo médio de atendimento estável, permanecendo cerca de 85% abaixo das instituições tradicionais, com um custo de apenas US$ 0,8.

Cultura de atendimento e eficiência: a base do sucesso

Além das vantagens inerentes a um modelo de negócios quase totalmente digital, o Nubank mantém uma cultura intrínseca de priorizar o cliente e otimizar as operações. Cada decisão tomada pela empresa é meticulosamente avaliada em relação ao seu impacto nos clientes.

Cristina Junqueira, uma das cofundadoras do Nubank, destaca essa estratégia da empresa. Ela enfatiza que a eficiência operacional é o fator chave que possibilita ao Nubank oferecer tarifas consideravelmente mais baixas do que a média do mercado. Ao mesmo tempo em que investe em inovação, desenvolvendo produtos intuitivos e proporcionando um atendimento de alta qualidade, que se destaca de forma única.

Reconhecimento da excelência: Selo RA 1000 do Reclame Aqui

Em um esforço contínuo para elevar os padrões de atendimento, o Nubank alcançou um marco significativo neste mês. O banco recebeu o cobiçado Selo RA 1000 do Reclame Aqui, um reconhecimento notável pela excelência no atendimento ao cliente na plataforma.

Em resumo, o Nubank continua a trilhar um caminho de sucesso notável, repleto de inovação, eficiência operacional e foco inabalável no cliente. Desse modo, seus resultados impressionantes no segundo trimestre deste ano demonstram não apenas a sua capacidade de superar expectativas, mas também a sua dedicação em proporcionar serviços financeiros de qualidade e experiências excepcionais aos seus milhões de clientes satisfeitos.