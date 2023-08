NUBANK inova e cria um CARTÃO VIRTUAL temporário que EXPIRA em UM DIA

O Nubank, fintech e banco digita, lança mais uma novidade entre seus produtos: um cartão virtual temporário que expira em até 24 horas. Então, a inovação gerou comoção entre os usuários, com várias dúvidas entre as funções que o produto irá oferecer.

Portanto, se você ainda não conhece essa ferramenta e quer descobrir quais as vantagens dela para suas compras, continue aqui. Deixamos as principais informações sobre o cartão e como é possível solicitar o seu agora mesmo.

A influência da Nubank no Brasil

O Nubank é, sem dúvidas, o maior banco digital em atividade no mundo inteiro. Hoje, possui 77,7 milhões de clientes, só aqui no país. Presente em vários locais ao redor do globo, possui uma grande influência entre os clientes brasileiros.

Com isso, os olhos dos consumidores se voltam para as novidades que o banco traz de tempos em tempos. Porém, também cresce a quantidade de golpes e problemas em relação à segurança da instituição e seus produtos.

Por isso, não é raro que o banco anuncie novas medidas para conter esses problemas. Uma delas, a mais recente, é a inclusão de um cartão virtual temporário, que dura durante um período de tempo apenas, além dos tradicionais que já existem na plataforma.

Como funciona o cartão de crédito e débito virtual

Quando você cria uma conta no Nubank, tem direito a um cartão físico de débito, para usar nas compras presenciais. Então, se tiver a liberação na análise de crédito, também pode usar a função de compras a prazo no mesmo produto.

Porém, para algumas assinaturas e compras online, é arriscado usar o número real de seus cartões. Por isso, aí é que entra o cartão virtual: ele executa as mesmas funções, mas sem exibir seus dados reais do produto.

Dessa maneira, fica muito mais complicado aplicar golpes e roubar seus dados, já que você pode criar e deletar esses cartões de forma simples. Contudo, mesmo essa tecnologia ainda admite problemas com cobranças indevidas.



Nubank cria cartão virtual temporário

Portanto, para aumentar ainda mais a segurança dos usuários, a Nubank criou uma versão do cartão virtual temporário. Isso mesmo, ele dura somente um tempo pré-determinado, e logo em seguida a própria plataforma descontinua o uso do produto.

Assim, esse tipo de cartão funciona durante 24 horas, caso você precise realizar uma compra ou assinatura online (ou presencial). Então, depois do prazo, a loja não consegue efetuar novas transações usando seus dados.

Portanto, seria necessário criar um novo cartão para realizar uma outa compra. Com isso, os usuários podem se sentir mais seguros para fazer transações online, sem o risco de golpes ou problemas com cobrança indevida.

Segundo o anúncio do banco, a função estará disponível para os usuários a partir de 7 de Agosto, direto pelo aplicativo. Pode ser que você precise atualizar seu dispositivo, caso não consiga visualizar a opção depois do início da operação.

Vantagens do novo cartão da Nubank

Então, agora que você já sabe como e quando o novo cartão virtual da Nubank irá funcionar, hora de conhecer algumas vantagens do serviço. Por isso, deixamos uma lista de pontos positivos que a novidade pode trazer para os usuários:

Diminui o risco de golpes online e roubo de dados;

Aumenta a segurança para compras virtuais;

Mesmo limite de crédito e opções de parcelamento;

Notificação no app do tempo de uso restante;

Número ilimitado de cartões virtuais.

Ainda, é possível criar e deletar de forma simples, apenas usando o aplicativo do banco (o que você já utiliza para outras transações). O recurso já existe em alguns outros bancos, mas o Nubank inovou nos detalhes e na simplicidade da função.

Como criar seu cartão virtual temporário na Nubank

Para criar seu cartão, basta acessar a aba “meus cartões” direto no aplicativo. Então, selecionar a opção de novo cartão virtual e incluir o recurso temporário na solicitação. Em poucos minutos você já terá seu produto funcional para as compras.

Porém, vale lembrar que por ser um cartão com prazo de validade, não é compatível com serviços por assinatura. Ele não vale para seus serviços de streaming ou outros serviços que paga por mês utilizando a função crédito.

Perguntas frequentes sobre cartões virtuais

Ainda, separamos mais algumas perguntas frequentes sobre cartões de crédito virtual, se você ainda não conhece a tendência. Por isso, aproveite para conferir como solicitar o seu e como utilizar essa ferramenta em suas compras.

Quanto tempo demora para liberar o cartão virtual da Nubank?

Os cartões virtuais são uma forma super simples e descomplicada de realizar compras físicas ou online. Então, quando você abre o aplicativo, já consegue solicitar e ter a liberação de seus cartões, no mesmo momento, também com o cartão virtual temporário.

Porém, se quiser liberar a função crédito que você ainda não possui, pode ser que demore um pouquinho mais. Afinal, é preciso realizar uma análise de crédito prévia, que não costuma passar de 3 dias, e assim que termina você já recebe a resposta final.

Tem como comprar na loja física com cartão virtual?

Sim, por mais que pareça que não existe uma função para usar o cartão virtual temporário (ou não) em compras físicas, isso é possível. Porém, para que isso aconteça, é importante ter algumas configurações básicas, e um dispositivo habilitado: smartphone ou smartwatch.

Ainda, é necessário que esse equipamento possua tecnologia NFC. Além disso, é preciso liberar o cartão no aplicativo, e vincular uma carteira digital ao produto. Por fim, quando precisar fazer compras, é só aproximar seu dispositivo da maquininha e pronto.

Onde fica o cartão virtual da Nubank?

Na tela de início do seu aplicativo, existe uma aba chamada cartões. Dessa maneira, todos os produtos que você tiver em atividade, ficarão disponíveis ali, inclusive o cartão virtual temporário, até que ele seja excluído da sua conta, após 24 horas.

Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de conferir outros tópicos sobre economia e inovações das instituições financeiras. Assim, não perca nenhuma novidade e novas funções que podem tornar suas transações mais simples e seguras.