Nubank lança novidade ideal para os brasileiros que desejam sair do vermelho

Desde sua criação, o Nubank tem se destacado por simplificar as relações financeiras das pessoas, proporcionando maior autonomia e controle sobre suas vidas financeiras. Pois, além das soluções de renegociação de dívidas já disponíveis para seus clientes, a empresa agora está participando ativamente do programa Desenrola Brasil. Saiba mais informações relevantes!

Simplificando dívidas: Nubank e Desenrola Brasil oferecem oportunidades para clientes endividados

A participação do Nubank no programa Desenrola Brasil é uma realidade e, nesse contexto, certos critérios já foram estabelecidos. Pois, além de cancelar as negativações de registros de dívidas de até R$ 100, o programa introduziu novas condições de negociação para clientes elegíveis na Faixa 2.

Esta faixa engloba indivíduos com renda mensal de até R$ 20 mil e dívidas bancárias de qualquer magnitude. Contudo, é importante notar que, embora a negativação seja retirada, isso não implica que a dívida seja eliminada. A quitação da dívida permanece fundamental para sua extinção. Desse modo, este é o momento ideal para negociar suas dívidas em condições excepcionais, aproveitando para consultar o aplicativo ou entrar em contato com o suporte ao cliente.

Cuidado com fraudes no Programa Desenrola Brasil

Infelizmente, em situações como esta, surgem fraudadores tentando se passar por instituições financeiras. Para se proteger, evite clicar em links suspeitos. Em suma, em caso de dúvida, é sempre recomendável entrar em contato diretamente com o Nubank.

Entendendo o Programa Desenrola Brasil

Em suma, o Desenrola Brasil é um programa estabelecido pelo Governo Federal para auxiliar cidadãos brasileiros a negociar suas dívidas. Visto que ele define critérios específicos para a negociação de dívidas pendentes com as instituições participantes.

O programa será executado em fases que se alinham à faixa de renda e ao montante da dívida de cada indivíduo. Ambas as faixas envolvem dívidas ativas registradas entre janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

A primeira faixa contempla dívidas de até R$ 5 mil



A Faixa 1 abrange indivíduos que ganham até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), desde que suas dívidas não ultrapassem R$ 5 mil.

Desse modo, a renegociação dessas dívidas estará disponível a partir de setembro, quando o governo federal lançará uma plataforma de renegociação. Até lá, os clientes podem consultar as condições já oferecidas pelo Nubank nos canais de atendimento.

A segunda faixa contempla uma renda mensal de até R$ 20 mil

A Faixa 2 compreende pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil, independentemente do valor de suas dívidas bancárias. Indivíduos que se encaixam nesse perfil já podem contatar diretamente suas instituições financeiras para renegociar os montantes devidos.

No caso do Nubank, as ofertas disponíveis no aplicativo e nos canais de atendimento já incluem as condições específicas do programa Desenrola Brasil, com descontos de até 98% para pagamentos à vista.

Negociando dívidas com o Desenrola Brasil no Nubank

Para dívidas registradas de até R$ 100, a desnegativação já foi realizada. Entretanto, essa ação não significa que a dívida tenha sido liquidada; ela ainda permanece em aberto. Aproveite as condições de renegociação disponíveis no aplicativo para quitar essas dívidas.

Clientes elegíveis para o programa Desenrola Brasil no Nubank podem desfrutar das seguintes condições de negociação:

Pagamento integral com descontos especiais de até 98%;

Parcelamento com prazos estendidos, podendo chegar a 36 vezes;

Flexibilidade na entrada e nas datas de vencimento;

Opção de simulação e escolha de diferentes modelos de acordo (considerando entrada, vencimento e prazo).

Conforme informações oficiais, em até cinco dias úteis após o pagamento da entrada, o nome do cliente sai do cadastro de devedores. Certamente, essa é uma boa opção financeira. Portanto, aproveite essa oportunidade para simplificar suas dívidas e trilhar um caminho financeiro mais tranquilo e seguro.