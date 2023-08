NUBANK LIBERA CASHBACK e agora clientes poderão receber DINHEIRO DE VOLTA!

Uma grande vitória para quem gosta de receber dinheiro de volta após compras, o Nubank libera Cashback e os clientes podem usufruir desse benefício. Portanto, se você tem uma conta na instituição, leia esse artigo completo para entender tudo sobre o assunto.

O que é cashback, como funciona e como você pode ter seu dinheiro de volta no Nubank são alguns dos tópicos que abordaremos a seguir. Então, venha descobrir como fazer com que esse benefício faça parte da sua vida.

Nubank libera Cashback aos clientes

Com a notícia que o Nubank libera Cashback clientes, muitas dúvidas surgiram sobre como conseguir o dinheiro de volta com suas compras no cartão de crédito do banco. Assim, veja quais são as regras para que o benefício seja válido.

O que é cashback?

Antes mesmo de entender como funciona o cashback do Nubank você deve conhecer esse termo. Dessa forma, a palavra representa um sistema que reverte parte do dinheiro gasto pelo cliente em uma compra, em descontos para aquisições futuras. Assim, pode ser por meio de crédito, de descontos, ou até mesmo na devolução de um determinado valor.

A tradução literal de cashback é dinheiro de volta e essa prática surgiu para fidelizar os consumidores. Além disso, é uma das grandes responsáveis pelo aumento no uso e na busca dos cartões de crédito.

Cashback da Nubank

O Nubank libera Cashback e outros benefícios aos seus usuários, como uma conta digital sem taxas e o cartão de crédito sem anuidade. Portanto, isso faz parte dos atrativos do banco digital que nasceu em 2013 e é um dos primeiros no Brasil.

Seu objetivo sempre foi facilitar a vida financeira dos brasileiros, por meio de produtos que sejam simples, práticos e que não possuam toda a burocracia já conhecida.



Nubank libera Cashback: entenda como isso funciona

De modo geral, o cashback é simples de entender. Afinal, é a devolução de parte do valor da compra do consumidor. Então, é comumente devolvida como cashback e calcula-se uma porcentagem para essa devolução.

Cada empresa define qual será essa porcentagem e ela é previamente informada ao cliente. Ou seja, pode ser 1%, 10%, 50% e até em alguns casos há promoções que garantem 100% de cashback.

Vale ainda lembrar que o prazo para que esse dinheiro seja devolvido pode variar. Portanto, há empresas que fazem isso na hora, mas, no caso do Nubank, o banco digital solicita até 90 dias aos clientes.

Veja como ganhar cashback pelo Nubank

Existem duas formas de ganhar cashback no Nubank, que é fazendo compras online pelo shopping do banco digital, ou então utilizando o cartão de crédito ultravioleta. A seguir, você entende como fazer uso dessas duas opções.

Fazendo compras no shopping do Nubank

A primeira forma de garantir seu cashback é fazendo compras no Shopping Nubank, que nada mais é que um marketplace com mais de 125 e-commerces parceiros, como lojas de artigos esportivos, eletrônicos, farmácias e muito mais.

Para que o cliente tenha acesso ao cashback, as compras devem ser feitas na área do shopping, que está disponível em seu aplicativo. Assim, deve escolher a oferta, concluir sua compra e aguardar o valor que será depositado em sua conta em até 90 dias.

Você confere a porcentagem de cashback da sua compra logo nas ofertas indicadas. Portanto, sempre verifique e lembre-se de comprar diretamente pelo app.

Nubank libera Cashback para cartão de crédito Ultravioleta

O Nubank libera Cashback também para os clientes que usam o cartão de crédito Ultravioleta, uma versão premium do banco digital. Dessa forma, todos os usuários que fazem compras por meio dele ganham automaticamente 1% de cashback sobre o valor de todas as compras.

Esse valor nunca expira e cresce 200% do CDI ao ano. Além disso, os clientes podem usar esse cashback da Nubank como desejarem. Ou seja, transferindo para sua conta, resgatando em milhas Smiles, investindo ou até mesmo deixando render.

Atenção ao usar cashback

Com a notícia que o Nubank libera Cashback, é importante ressaltar alguns cuidados que você deve ter para que sua experiência seja positiva com esse benefício. Então, fique ligado nos pontos a seguir.

Não gaste mais do que o planejado só para conseguir cashback, porque pode gerar um descontrole financeiro;

Jamais insira seus dados pessoais em aplicativos ou plataformas desconhecidas;

Verifique quais as regras e como funciona o cashback na instituição que usa, porque é diferente em cada empresa;

Confira qual o prazo de vencimento do cashback para não ter surpresas desagradáveis;

Descubra quais usos pode dar ao cashback, por exemplo, se pode fazer retirada ou serve apenas como descontos;

Por fim, veja em quais locais deve comprar para conseguir o cashback da instituição.

Seguindo esses pontos de atenção você garante mais segurança e aumenta suas chances de ter uma ótima experiência usando cashback.