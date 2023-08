Nubank libera renegociações no Desenrola Brasil; Veja como vai funcionar

Em um comunicado oficial divulgado hoje (9), o Nubank anunciou os detalhes das condições para a renegociação de dívidas de seus clientes elegíveis à Faixa 2 do programa “Desenrola Brasil“. A medida visa oferecer suporte financeiro aos indivíduos que recebem renda mensal entre R$ 2.640 e R$ 20 mil.

Uma das principais premissas desse programa inovador é o impressionante desconto de até 98% para aqueles que optarem pelo pagamento à vista de suas dívidas. Com essa oportunidade, o Nubank almeja proporcionar um alívio significativo aos clientes, possibilitando que eles se livre das obrigações pendentes de forma vantajosa.

O banco digital, embora tenha sido o último entre as principais instituições financeiras a aderir ao “Desenrola Brasil”, não mediu esforços para oferecer um leque abrangente de opções aos seus clientes. Além do desconto substancial para pagamentos à vista, o Nubank também está permitindo o parcelamento dos débitos em até 36 vezes. Essa flexibilidade visa atender às diferentes necessidades financeiras dos clientes, permitindo que eles escolham a modalidade de pagamento que melhor se adapte às suas circunstâncias.

Aqueles que optarem por aderir ao programa de renegociação dívidas do Nubank também terão à sua disposição entradas e datas de vencimento flexíveis, possibilitando um ajuste mais conveniente e acessível ao seu orçamento. Além disso, o banco está oferecendo a opção de simulações para que os clientes possam visualizar e planejar suas escolhas financeiras com maior clareza.

Conheça o programa Desenrola

O Governo Federal anunciou neste ano uma iniciativa que visa aliviar o fardo financeiro dos brasileiros em meio a tempos desafiadores. O programa “Desenrola Brasil” foi criado com o objetivo de auxiliar os cidadãos a negociar suas dívidas, proporcionando um caminho mais acessível em direção à saúde financeira.

O programa é estruturado em etapas bem definidas, levando em consideração a faixa de renda e o montante das dívidas de cada indivíduo. Independentemente da faixa em que se enquadrem, as negociações abrangem dívidas ativas acumuladas entre janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

Na Faixa 1, estão aqueles que recebem até dois salários mínimos (equivalente a R$ 2.640) ou que estão registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para esse grupo, o programa irá contemplar dívidas de até R$ 5 mil.

Já a Faixa 2, engloba pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil, independentemente do valor da dívida bancária, e a negociação pode ser realizada diretamente com os bancos. Os clientes que se enquadram nesse perfil podem contatar suas instituições financeiras para iniciar o processo de renegociação.



Você também pode gostar:

Saiba como renegociar com o Nubank

Os clientes do Nubank que se enquadram nas diretrizes do programa podem realizar a renegociação diretamente pelo aplicativo do banco digital. Para isso, basta acessar o chat dentro do App e seguir as orientações para dar o pontapé inicial na jornada de renegociação.

Para aqueles que preferem uma abordagem mais direta, os números de telefone fornecidos – 4020-0185 para regiões metropolitanas e 0800 591 2117 para demais regiões – estão à disposição para auxiliar os clientes do banco digital durante esse processo. Vale informar que a equipe de atendimento do Nubank está pronta para responder às perguntas dos clientes, bem como fornecer informações essenciais para a renegociação.