Nubank NÃO economiza e faz NOVO LANÇAMENTO

Não é uma surpresa para ninguém que o Nubank consolidou sua posição como um dos maiores bancos do país na atualidade. A fintech emergiu durante os anos 2010 com uma abordagem inovadora para a época.

Optando por uma abordagem totalmente digital, os clientes desfrutam de uma conveniência considerável, eliminando a necessidade de visitar agências físicas. Simultaneamente, o Nubank tem a oportunidade de aumentar seus lucros, uma vez que os custos de manutenção de instalações físicas são eliminados.

Nubank anuncia grande novidade para pais que desejam abrir conta para os filhos

O “roxinho” possui uma base substancial de clientes em todo o país, abrangendo várias faixas etárias. A facilidade de abertura de contas digitais é o atrativo principal para muitos cidadãos brasileiros.

Além disso, a fintech disponibiliza uma gama diversificada de serviços, incluindo empréstimos e oportunidades de investimento. Os clientes também podem aproveitar ferramentas de gerenciamento financeiro, como as conhecidas “caixinhas”. De fato, o banco digital é percebido como uma ferramenta útil para os pais que desejam introduzir princípios de educação financeira na rotina de seus filhos.

Agora, o Nubank revelou uma notícia significativa para os pais interessados em abrir contas para seus filhos menores. É fundamental enfatizar que os brasileiros têm a capacidade de abrir contas bancárias em nome de seus filhos menores, contudo, tal procedimento exige supervisão parental. Cada banco estabelece suas próprias diretrizes e determina a viabilidade dessa abordagem. Caso contrário, a idade mínima para a abertura de uma conta é fixada em 18 anos.

Naturalmente, essas diretrizes visam fortalecer a segurança financeira. Crianças ainda estão desenvolvendo suas habilidades em lidar com dinheiro – apesar disso, deveriam ser gradualmente inseridas nesse contexto.

Educação financeira é bom para pais e filhos

Para muitos especialistas em finanças pessoais, a educação financeira é um processo que deve ser iniciado na infância. Alguns pais adotam a prática de fornecer mesadas aos filhos como ponto de partida.



O Nubank se tornou uma opção popular para os pais que desejam proporcionar aos seus filhos uma forma de guardar dinheiro virtualmente. Então, graças à sua natureza digital, oferece um nível de praticidade considerável nas transações.

Adicionalmente, os pais podem monitorar as contas com facilidade. A mais recente inovação do banco está justamente relacionada a esse contexto. Agora, a idade mínima para que crianças possam ser titulares de contas foi reduzida.

Anteriormente, era necessário que a criança tivesse pelo menos 12 anos para abrir uma conta no Nubank. No entanto, agora essa idade mínima foi ajustada para 10 anos, conforme anunciado pelo próprio banco.

Assim, é importante mencionar que a permissão e a supervisão dos pais continuam sendo requisitos, caso o titular da conta seja menor de idade. Além disso, as contas para crianças serão acessíveis através de uma versão simplificada do aplicativo.

Confira as funções das contas para menores de idade do Nubank

A seguir, estão detalhadas as funcionalidades disponíveis nas contas destinadas a menores de idade:

Possibilidade de visualizar extratos e realizar consultas;

Possibilidade de efetuar transações utilizando o sistema Pix;

Por fim, a capacidade de usar um cartão de débito.

Saiba como abrir uma conta para seu filho

Para os interessados em abrir uma conta Nubank para seus filhos, é possível acessar o aplicativo do banco. Os clientes da fintech podem encontrar o aplicativo na Apple Store, caso possuam um iPhone, ou na Google Play Store, caso utilizem um dispositivo com sistema Android.

Como bloquear o cartão Nubank

Todo o procedimento de inativação ocorre por meio do aplicativo da instituição Nubank. Ao efetuar o procedimento de desativação do cartão, uma nova versão será solicitada para garantir que o cliente não sofra prejuízos.

Para realizar o bloqueio do seu cartão, siga as orientações abaixo:

Inicie o aplicativo do Nubank;

Selecione a opção de “Cartão de Crédito”;

Acesse a área intitulada “Meus Cartões”;

Escolha o cartão físico que foi alvo de roubo, furto ou extravio;

Prossiga clicando em “Bloquear”, situado junto ao ícone de um cadeado, a fim de concluir o procedimento.

Os desdobramentos subsequentes à ativação do bloqueio são os seguintes:

Uma vez que o cliente realiza o bloqueio do seu cartão, todas as tentativas de transações comerciais serão rejeitadas. No entanto, o banco recomenda enfaticamente que os clientes estabeleçam contato com a equipe de atendimento para efetuar o cancelamento do cartão em vigor e requisitar a emissão de um novo exemplar. Tal solicitação pode ser feita por meio de chat, e-mail (meajuda@nubank.com.br) ou telefone (0800 608 6236).

Além disso, a instituição bancária orienta que os clientes providenciem o registro de um Boletim de Ocorrência, a fim de possibilitar que as autoridades competentes tomem as ações necessárias diante da situação.