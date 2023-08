Nubank permite pagar boletos com cartão de crédito; Veja como!

Os cartões de crédito são muito utilizados pelos brasileiros, sendo um dos métodos de pagamento mais comuns no país. Mesmo com o avanço do Pix, essa categoria segue sendo muito usada pelos seus benefícios, que aumentam cada vez mais, principalmente em bancos digitais.

Essas instituições financeiras sempre buscam inovar, trazendo novas funcionalidades para o cartão de crédito. Sendo assim, uma das maiores vantagens é a possibilidade de utilizar o cartão para pagar boletos de faturas, como água, luz, internet, e plano de celular.

No entanto, não são todas as instituições financeiras que oferecem este tipo de serviço, que geralmente está disponível em bancos digitais e fintechs. Sendo assim, os bancos mais comuns que oferecem o pagamento de boletos com cartão de crédito são: Nubank, Will, BMG, PayPal, Pagbank, Mercado Pago, Next, PicPay, entre outros.

Como pagar os boletos com cartão de crédito

Como dito, várias instituições financeiras oferecem a possibilidade de pagar boletos com o cartão de crédito. Desta maneira, não existe um tutorial único para realizar esse processo, que varia de banco para banco.

Sendo assim, o passo a passo irá utilizar o Nubank como exemplo, tendo em vista que o banco digital possui muitos clientes no Brasil. Confira a seguir como pagar boletos com o cartão de crédito pelo Nubank:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank no celular, disponível para Android e iOS;

Na página inicial, procure pelo botão “Pagar”, indicado com um ícone de código de barras, e clique nele;

Uma lista com várias opções de pagamento será exibida pelo aplicativo. Clique na opção “Pagar boleto”;

Em seguida, selecione a opção “Digitar código de barras”;

Digite o número do código de barras do boleto no local indicado. Este processo pode ser facilitado ao copiar o código de barras da fatura digital, e colar no campo indicado;

Nesta etapa, duas opções de pagamento ficarão disponíveis. Selecione a opção “Cartão de crédito”;

Agora, o aplicativo fornece a possibilidade de escolher em quantas parcelas o valor será dividido. Escolha a opção mais favorável e toque na seta roxa que aparece no canto inferior direito para continuar;

Revise os dados do boleto, como o nome do recebedor do pagamento, data e forma de pagamento e número de parcelas. Caso esteja tudo correto, toque no opção “Pagar”;

Por fim, basta digitar a senha de 4 dígitos e efetuar o pagamento do boleto com o cartão de crédito.

É importante destacar que, ao pagar o boleto com o cartão de crédito, um valor extra será adicionado no total da fatura, referente aos juros do cartão. Sendo assim, o usuário deve se atentar às taxas que serão cobradas pela instituição financeira no processo, antes de realizar qualquer pagamento.

Juros do rotativo sofre leve queda



Você também pode gostar:

Os juros do rotativo do cartão de crédito tiveram uma queda, indo de 455,1% ao ano em maio para 437,3% em junho. As informações foram dadas pelo Banco Central no dia 27 de julho, através das Estatísticas Monetárias e de Crédito.

No entanto, apesar dessa redução, os juros do rotativo do cartão de crédito ainda estão muito altos, com relação a série histórica. No ano passado, essa taxa era de 370,4% ao ano, o que representa uma diferença de 66,9 pontos percentuais.

Essa taxa de juros é a mais alta do mercado financeiro, fazendo com que a dívida aumente muito rapidamente. No entanto, muitos brasileiros recorrem ao rotativo do cartão de crédito quando não conseguem pagar a fatura completamente, pagando o mínimo, o que gera juros sobre juros.