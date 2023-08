Nubank permite simulação no aplicativo

O empréstimo Nubank tem conquistado a atenção dos consumidores devido à sua abordagem inovadora no setor financeiro. Um dos principais fatores que têm levado as pessoas a optarem por esse serviço é a notável facilidade de pagamento proporcionada pelo banco digital.

Os clientes que recorrem ao empréstimo no Nubank desfrutam de um prazo de até 90 dias antes de começarem a quitar o montante solicitado. Para ilustrar, aqueles que efetuarem solicitações de empréstimo durante o mês de agosto só começarão a efetuar os pagamentos em novembro. Esse diferencial é um dos aspectos mais atrativos da oferta, permitindo uma maior flexibilidade orçamentária.

Uma característica adicional que chama a atenção é a possibilidade de parcelamento em até 24 meses, ou seja, dois anos. No entanto, é importante ressaltar que a extensão do prazo de parcelamento influencia diretamente na taxa de juros do empréstimo pessoal do Nubank. Durante a contratação, os clientes podem selecionar o número de parcelas e a data de pagamento que melhor se adequem às suas necessidades.

Saiba qual a taxa de juros do empréstimo

De acordo com fontes internas do Nubank, as taxas de juros para o empréstimo são personalizadas com base no perfil individual de cada cliente. Essas taxas podem ser facilmente consultadas durante o processo de simulação. No entanto, especialistas alertam que, além dos juros, os clientes devem estar cientes das taxas associadas à contratação do crédito. Esses encargos incluem o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), um imposto obrigatório, CET (Custo Efetivo Total), seguro, tributos, registros e outras despesas.

Dessa forma, é crucial que os consumidores estejam bem informados antes de optarem por um empréstimo Nubank. Ao avaliar todas as opções e considerar cuidadosamente os termos e taxas envolvidos, os clientes podem garantir que estão tomando decisões financeiras conscientes e alinhadas às suas necessidades individuais.

Empréstimo pessoal descomplicado: Nubank permite simulação no aplicativo

Veja como simular o empréstimo no Nubank

O Nubank, reconhecido por sua abordagem inovadora no setor bancário, apresenta aos seus clientes uma nova maneira de explorar e entender os detalhes do empréstimo Pessoal antes mesmo de formalizar a solicitação. Isso significa que é possível simular o empréstimo por meio do aplicativo. Confira o passo a passo a seguir:



Na tela inicial do aplicativo Nubank , acesse a opção “Pegar emprestado”.

, acesse a opção “Pegar emprestado”. Depois de se familiarizar com as orientações fornecidas, selecione “Calcular empréstimo”.

Escolha o motivo pelo qual você está buscando o empréstimo.

Na tela subsequente, insira o valor desejado para o empréstimo, escolha o número de parcelas que mais se adeque à sua situação financeira e defina a data para o pagamento da primeira parcela.

No canto inferior esquerdo, clique na seta para revisar todas as informações inseridas.

Ao realizar esses passos, os usuários terão uma visão clara dos juros associados ao empréstimo, bem como das condições gerais de contratação e o montante total do empréstimo. O procedimento de simulação é extremamente intuitivo, permitindo que os clientes tomem decisões financeiras mais informadas.

Se o usuário estiver satisfeito com os termos apresentados pelo Nubank na simulação e decidir avançar, a confirmação da contratação pode ser realizada diretamente pelo aplicativo. A análise da solicitação ocorre em tempo real, proporcionando uma resposta imediata. Vale ressaltar que, em algumas situações, poderão ser solicitadas informações adicionais para avaliar a solicitação de forma mais completa.