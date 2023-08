Nubank quebra barreiras e permite que crianças a partir de 10 anos tenham conta no banco

O Nubank, uma das principais fintechs do Brasil, anunciou recentemente uma mudança significativa em sua política de abertura de contas. Agora, jovens a partir de 10 anos de idade podem ter uma conta no banco digital, reduzindo a idade mínima anterior de 12 anos. Essa iniciativa visa empoderar os jovens financeiramente desde cedo, permitindo que eles desenvolvam habilidades de gestão financeira e se tornem mais responsáveis ??com o dinheiro.

O Engajamento Surpreendente dos Jovens

De acordo com o Nubank, os jovens têm um engajamento cerca de 20% mais alto do que o público maior de idade. Essa constatação foi um dos principais motivos para a decisão de reduzir a idade mínima para abertura de contas. Ao permitir que os jovens tenham acesso aos serviços do banco digital, o Nubank visa incentivar o diálogo familiar sobre dinheiro e promover a educação financeira desde cedo.

Controle Parental de Movimentações

Além da redução da idade mínima, o Nubank também lançou a função de Controle Parental de Movimentações na conta para menores de 18 anos. Essa ferramenta permite que os responsáveis legais acompanhem as movimentações financeiras de seus filhos em tempo real, por meio do aplicativo do banco. Inicialmente, os responsáveis poderão visualizar as entradas e saídas de dinheiro, como gastos com cartão de débito e transações via Pix.

No futuro, o Nubank planeja disponibilizar informações adicionais, como saldo da conta, rendimento e a quantidade total guardada nas Caixinhas – uma ferramenta que ajuda os usuários a pouparem dinheiro de acordo com diferentes objetivos. Essa expansão do Controle Parental de Movimentações reflete o compromisso do Nubank em fortalecer a relação entre pais e filhos no aspecto financeiro e oferecer ainda mais segurança e tranquilidade aos responsáveis legais.

Como Usar a Ferramenta?

Para utilizar o Controle Parental de Movimentações, os responsáveis legais devem acessar o aplicativo do Nubank e seguir alguns passos simples:

Toque no ícone de perfil na tela inicial do aplicativo. Selecione a opção “Conta para menor de 18 anos”. Caso haja mais de uma conta para gerenciar, escolha a conta desejada e clique em “Continuar”. Acesse o Histórico de Movimentações do mês e visualize todas as entradas e saídas de dinheiro da conta do filho.



É importante destacar que o Controle Parental de Movimentações é uma ferramenta de visualização e acompanhamento, não permitindo a realização de transações ou movimentações na conta do menor de idade.

Benefícios do Empoderamento Financeiro na Juventude

A abertura de contas para menores e a implementação do Controle Parental de Movimentações trazem uma série de benefícios para os jovens e seus responsáveis legais. Alguns desses benefícios incluem:

Desenvolvimento de habilidades financeiras: Ao ter acesso a uma conta bancária e acompanhar suas movimentações, os jovens aprendem a lidar com o dinheiro de forma mais responsável e desenvolvem habilidades de gestão financeira desde cedo.

Estímulo ao diálogo familiar: A possibilidade de os responsáveis acompanharem as movimentações financeiras dos filhos em tempo real promove o diálogo familiar sobre dinheiro, permitindo que os pais orientem e ensinem os jovens sobre a importância da economia, planejamento e investimentos.

Segurança e controle: Com o Controle Parental de Movimentações, os responsáveis têm maior controle sobre as finanças dos filhos, podendo identificar rapidamente qualquer atividade suspeita e tomar as medidas necessárias para garantir a segurança financeira da família.

O Futuro do Empoderamento Financeiro

O Nubank tem como objetivo continuar promovendo o empoderamento financeiro entre os jovens e suas famílias. A implementação do Controle Parental de Movimentações é apenas o primeiro passo nessa jornada. A fintech pretende expandir ainda mais as funcionalidades oferecidas aos menores de idade, fornecendo informações detalhadas sobre saldo, rendimento e metas de poupança.

Ao permitir que os jovens tenham uma conta bancária desde cedo e oferecer ferramentas que promovam o diálogo e a educação financeira, o Nubank está construindo uma base sólida para o futuro dos jovens brasileiros. O empoderamento financeiro na juventude é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade mais consciente e responsável em relação ao dinheiro.

Com a redução da idade mínima para abertura de contas e a implementação do Controle Parental de Movimentações, o Nubank está liderando o caminho para o empoderamento financeiro dos jovens no Brasil. Essas iniciativas proporcionam aos jovens a oportunidade de aprender sobre gestão financeira desde cedo e permitem que os pais acompanhem e orientem suas finanças de forma mais eficaz.

O empoderamento financeiro na juventude é um investimento no futuro, preparando os jovens para uma vida financeira saudável e responsável. O Nubank está desempenhando um papel fundamental nesse processo, promovendo o diálogo familiar sobre dinheiro e oferecendo ferramentas que facilitam o controle e a segurança financeira.

Com o Nubank, os jovens podem começar a trilhar seu caminho para a independência financeira desde cedo, desenvolvendo habilidades que serão valiosas ao longo de suas vidas. O futuro financeiro do Brasil começa agora, com jovens empoderados e conscientes de seu potencial para alcançar a prosperidade.